ХАМАС готовий сісти за стіл переговорів після звернення Трампа
Київ • УНН
ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа. Це відбулося після останнього звернення президента США Дональда Трампа.
Деталі
У заяві ХАМАС повідомив, що вітає будь-які кроки, спрямовані на припинення агресії проти палестинського народу. Організація підтвердила, що отримала деякі пропозиції від американської сторони для досягнення режиму припинення вогню.
Хамас вітає будь-який крок, який допомагає зусиллям зупинити агресію проти нашого народу
ХАМАС зазначив, що перебуває у постійному контакті з посередниками для того, щоб перетворити ці ідеї на угоду, яка відповідатиме його вимогам, включно з виходом із Сектора Газа та створенням комітету незалежних палестинців для управління регіоном.
Нагадаємо
Нещодавно президент США Дональд Трамп застеріг ХАМАС від наслідків у разі відмови прийняти його умови щодо звільнення заручників та припинення війни. Ізраїль вже погодився на ці умови, і Трамп наголосив, що це його останнє попередження.
