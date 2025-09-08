$41.350.00
7 вересня, 16:45 • 10710 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 26280 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 38514 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 56809 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 70557 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 102486 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 85808 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53087 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57303 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 80765 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 102484 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 85806 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 80764 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 59680 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 81404 перегляди
ХАМАС готовий сісти за стіл переговорів після звернення Трампа

Київ • УНН

 • 118 перегляди

ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа. Це відбулося після останнього звернення президента США Дональда Трампа.

ХАМАС готовий сісти за стіл переговорів після звернення Трампа

Терористична організація ХАМАС заявила, що готова негайно сісти за стіл переговорів щодо звільнення всіх ув’язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа, після останнього звернення президента США Дональда Трампа. Про це пише УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

У заяві ХАМАС повідомив, що вітає будь-які кроки, спрямовані на припинення агресії проти палестинського народу. Організація підтвердила, що отримала деякі пропозиції від американської сторони для досягнення режиму припинення вогню.

Хамас вітає будь-який крок, який допомагає зусиллям зупинити агресію проти нашого народу

- йдеться у заяві.

ХАМАС зазначив, що перебуває у постійному контакті з посередниками для того, щоб перетворити ці ідеї на угоду, яка відповідатиме його вимогам, включно з виходом із Сектора Газа та створенням комітету незалежних палестинців для управління регіоном.

Нагадаємо

Нещодавно президент США Дональд Трамп застеріг ХАМАС від наслідків у разі відмови прийняти його умови щодо звільнення заручників та припинення війни. Ізраїль вже погодився на ці умови, і Трамп наголосив, що це його останнє попередження.

США, Катар та Єгипет готують угоду про припинення вогню в Газі07.09.25, 04:18 • 5110 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа