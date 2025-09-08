$41.350.00
7 сентября, 16:45
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
ХАМАС готов сесть за стол переговоров после обращения Трампа

Киев • УНН

 • 72 просмотра

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа. Это произошло после последнего обращения президента США Дональда Трампа.

ХАМАС готов сесть за стол переговоров после обращения Трампа

Террористическая организация ХАМАС заявила, что готова немедленно сесть за стол переговоров по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа, после последнего обращения президента США Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

Подробности

В заявлении ХАМАС сообщил, что приветствует любые шаги, направленные на прекращение агрессии против палестинского народа. Организация подтвердила, что получила некоторые предложения от американской стороны для достижения режима прекращения огня.

Хамас приветствует любой шаг, который помогает усилиям остановить агрессию против нашего народа

- говорится в заявлении.

ХАМАС отметил, что находится в постоянном контакте с посредниками для того, чтобы превратить эти идеи в соглашение, которое будет соответствовать его требованиям, включая выход из Сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления регионом.

Напомним

Недавно президент США Дональд Трамп предостерег ХАМАС от последствий в случае отказа принять его условия по освобождению заложников и прекращению войны. Израиль уже согласился на эти условия, и Трамп подчеркнул, что это его последнее предупреждение.

США, Катар и Египет готовят соглашение о прекращении огня в Газе07.09.25, 04:18 • 5104 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа