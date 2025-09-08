ХАМАС готов сесть за стол переговоров после обращения Трампа
Киев • УНН
ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа. Это произошло после последнего обращения президента США Дональда Трампа.
Подробности
В заявлении ХАМАС сообщил, что приветствует любые шаги, направленные на прекращение агрессии против палестинского народа. Организация подтвердила, что получила некоторые предложения от американской стороны для достижения режима прекращения огня.
Хамас приветствует любой шаг, который помогает усилиям остановить агрессию против нашего народа
ХАМАС отметил, что находится в постоянном контакте с посредниками для того, чтобы превратить эти идеи в соглашение, которое будет соответствовать его требованиям, включая выход из Сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления регионом.
Напомним
Недавно президент США Дональд Трамп предостерег ХАМАС от последствий в случае отказа принять его условия по освобождению заложников и прекращению войны. Израиль уже согласился на эти условия, и Трамп подчеркнул, что это его последнее предупреждение.
