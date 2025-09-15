Нетаньяху не исключает новых ударов по лидерам ХАМАС, Рубио поддержал ликвидацию группировки - Sky News

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что его страна готова и впредь наносить удары по главарям ХАМАС даже за рубежом. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

На прямой вопрос, исключает ли Нетаньяху такие операции, политик ответил уклончиво, подчеркнув: "Принцип, что террористы не должны иметь иммунитета, где бы они ни были, не был установлен мной".

Нетаньяху подтвердил, что Израиль полностью берет на себя ответственность за недавний удар по Катару.

Это было решение, принятое мной и нашими высшими руководителями сил безопасности. Его провели мы, и мы несем за него полную ответственность - заявил он.

В США внимательно следят за событиями. Сенатор Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон хочет понимать, "что будет сейчас, что будет дальше". Он подчеркнул роль Катара как потенциального посредника в урегулировании, но в то же время отметил: "Это невозможно, пока существует ХАМАС, это невозможно, пока удерживается 48 заложников".

Трамп заявил, что не принимал решения об ударе Израиля по Катару

Рубио также напомнил, почему война началась.

Люди забыли, что 7 октября 2023 года варвары провели операцию. Мы бы даже не вели этих разговоров сейчас, если бы они не сделали того, что сделали - отметил Рубио.

По его словам, окончательная цель США и Израиля - ликвидировать ХАМАС как угрозу, освободить заложников и после этого начать восстановление Газы.

Когда все это будет сделано, мы сможем начать работу на международном уровне, чтобы обеспечить народу Газы будущее, которого они никогда не будут иметь, пока существует такая группировка, как ХАМАС - добавил Рубио.

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

Позже Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре препятствуют прекращению огня. Их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения заложников и завершения войны в Газе.