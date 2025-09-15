Нетаньяху не исключает новых ударов по лидерам ХАМАС, Рубио поддержал ликвидацию группировки - Sky News

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
12:27 • 2248 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 10205 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 32549 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 26152 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 27041 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 33108 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55162 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72144 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105181 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87458 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
31%
753мм
Популярные новости
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 15101 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 21597 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 11533 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 17340 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 13089 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 13268 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 17533 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 32567 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 23287 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 102087 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Скотт Бессент
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 10617 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 11696 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 26253 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 32749 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 81997 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
ТикТок
Хранитель
FAB-250

Нетаньяху не исключает новых ударов по лидерам ХАМАС, Рубио поддержал ликвидацию группировки - Sky News

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны бить по главарям ХАМАС, в том числе за рубежом, и взял ответственность за удар по Катару. США, в лице сенатора Марко Рубио, подчеркивают необходимость ликвидации ХАМАС для освобождения заложников и восстановления Газы.

Нетаньяху не исключает новых ударов по лидерам ХАМАС, Рубио поддержал ликвидацию группировки - Sky News

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что его страна готова и впредь наносить удары по главарям ХАМАС даже за рубежом. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

На прямой вопрос, исключает ли Нетаньяху такие операции, политик ответил уклончиво, подчеркнув: "Принцип, что террористы не должны иметь иммунитета, где бы они ни были, не был установлен мной".

Нетаньяху подтвердил, что Израиль полностью берет на себя ответственность за недавний удар по Катару. 

Это было решение, принятое мной и нашими высшими руководителями сил безопасности. Его провели мы, и мы несем за него полную ответственность

- заявил он.

В США внимательно следят за событиями. Сенатор Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон хочет понимать, "что будет сейчас, что будет дальше". Он подчеркнул роль Катара как потенциального посредника в урегулировании, но в то же время отметил: "Это невозможно, пока существует ХАМАС, это невозможно, пока удерживается 48 заложников".

Трамп заявил, что не принимал решения об ударе Израиля по Катару10.09.25, 00:34 • 8567 просмотров

Рубио также напомнил, почему война началась. 

Люди забыли, что 7 октября 2023 года варвары провели операцию. Мы бы даже не вели этих разговоров сейчас, если бы они не сделали того, что сделали

- отметил Рубио.

По его словам, окончательная цель США и Израиля - ликвидировать ХАМАС как угрозу, освободить заложников и после этого начать восстановление Газы.

Когда все это будет сделано, мы сможем начать работу на международном уровне, чтобы обеспечить народу Газы будущее, которого они никогда не будут иметь, пока существует такая группировка, как ХАМАС

- добавил Рубио.

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

Позже Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре препятствуют прекращению огня. Их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения заложников и завершения войны в Газе.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты