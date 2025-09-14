Нетаньяху: лідери ХАМАС у Катарі живі, але їхнє знешкодження прискорить завершення війни
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС, які проживають у Катарі, залишаються живими, а їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення всіх заручників та припинення війни в Газі. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Видання нагадує, що Ізраїль завдав авіаударів по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі, які були засуджені цієї країною, яка слугувала одним із місць проведення переговорів про припинення вогню.
Лідери терористів ХАМАС, які проживають у Катарі, не переймаються людьми в Газі. Вони блокували всі спроби припинення вогню, щоб нескінченно затягувати війну
Він попередив, що Ізраїль не залишить безкарними осіб, відповідальних за насильство проти мирного населення, при цьому спецслужби країни продовжують стеження за діями ХАМАС і збирають розвідувальні дані, щоб запобігти подальшим атакам на ізраїльську територію.
Нагадаємо
9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.
ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа.
