Нетаньяху: лідери ХАМАС у Катарі живі, але їхнє знешкодження прискорить завершення війни

Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 20061 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 42565 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 50948 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 46228 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 58557 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 36178 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 59491 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 59602 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37891 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36959 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18
Сигнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпекаVideo13 вересня, 16:28
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13 вересня, 17:46
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози13 вересня, 18:05
Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові13 вересня, 18:12
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale

Нетаньяху: лідери ХАМАС у Катарі живі, але їхнє знешкодження прискорить завершення війни

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС у Катарі перешкоджають припиненню вогню. Їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення заручників та завершення війни в Газі.

Нетаньяху: лідери ХАМАС у Катарі живі, але їхнє знешкодження прискорить завершення війни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС, які проживають у Катарі, залишаються живими, а їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення всіх заручників та припинення війни в Газі. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Ізраїль завдав авіаударів по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі, які були засуджені цієї країною, яка слугувала одним із місць проведення переговорів про припинення вогню.

Лідери терористів ХАМАС, які проживають у Катарі, не переймаються людьми в Газі. Вони блокували всі спроби припинення вогню, щоб нескінченно затягувати війну

- зазначив Нетаньяху.

Він попередив, що Ізраїль не залишить безкарними осіб, відповідальних за насильство проти мирного населення, при цьому спецслужби країни продовжують стеження за діями ХАМАС і збирають розвідувальні дані, щоб запобігти подальшим атакам на ізраїльську територію.

Нагадаємо

9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.

ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа.

Трамп зажадав від Нетаньягу гарантій, що Ізраїль більше не атакуватиме Катар11.09.25, 12:54

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа