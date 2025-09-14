Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы, но их обезвреживание ускорит завершение войны

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 19985 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 42383 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 50814 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 46143 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 58470 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 36154 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 59430 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 59560 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37875 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36952 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 6114 просмотра
Сигнал воздушной тревоги звучит в Польше: каким населенным пунктам может угрожать опасностьVideo13 сентября, 16:28 • 7720 просмотра
В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается13 сентября, 17:46 • 22283 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы13 сентября, 18:05 • 10028 просмотра
Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове13 сентября, 18:12 • 9862 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 50810 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 36054 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 37049 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 59427 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 35124 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 12860 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 59560 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 47715 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 95696 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 56047 просмотра
Актуальное
Бильд
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale

Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы, но их обезвреживание ускорит завершение войны

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре препятствуют прекращению огня. Их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения заложников и завершения войны в Газе.

Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы, но их обезвреживание ускорит завершение войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС, проживающие в Катаре, остаются живыми, а их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения всех заложников и прекращения войны в Газе. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Издание напоминает, что Израиль нанес авиаудары по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе, которые были осуждены этой страной, служившей одним из мест проведения переговоров о прекращении огня.

Лидеры террористов ХАМАС, проживающие в Катаре, не беспокоятся о людях в Газе. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну

- отметил Нетаньяху.

Он предупредил, что Израиль не оставит безнаказанными лиц, ответственных за насилие против мирного населения, при этом спецслужбы страны продолжают слежение за действиями ХАМАС и собирают разведывательные данные, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на израильскую территорию.

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль больше не будет атаковать Катар11.09.25, 12:54 • 2788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Катар
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа