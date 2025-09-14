Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы, но их обезвреживание ускорит завершение войны

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре препятствуют прекращению огня. Их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения заложников и завершения войны в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС, проживающие в Катаре, остаются живыми, а их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения всех заложников и прекращения войны в Газе. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН. Подробности Издание напоминает, что Израиль нанес авиаудары по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе, которые были осуждены этой страной, служившей одним из мест проведения переговоров о прекращении огня. Лидеры террористов ХАМАС, проживающие в Катаре, не беспокоятся о людях в Газе. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну - отметил Нетаньяху. Он предупредил, что Израиль не оставит безнаказанными лиц, ответственных за насилие против мирного населения, при этом спецслужбы страны продолжают слежение за действиями ХАМАС и собирают разведывательные данные, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на израильскую территорию. Напомним 9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа. Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль больше не будет атаковать Катар