Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы, но их обезвреживание ускорит завершение войны
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре препятствуют прекращению огня. Их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения заложников и завершения войны в Газе.
Издание напоминает, что Израиль нанес авиаудары по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе, которые были осуждены этой страной, служившей одним из мест проведения переговоров о прекращении огня.
Лидеры террористов ХАМАС, проживающие в Катаре, не беспокоятся о людях в Газе. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну
Он предупредил, что Израиль не оставит безнаказанными лиц, ответственных за насилие против мирного населения, при этом спецслужбы страны продолжают слежение за действиями ХАМАС и собирают разведывательные данные, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на израильскую территорию.
9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.
ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.
