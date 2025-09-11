Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль больше не будет атаковать Катар

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публичного обязательства не наносить новых ударов по Катару после недавней атаки на лидеров ХАМАС в Дохе.

Об этом сообщили Axios два источника, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Трамп узнал об израильской операции уже тогда, когда ракеты были в воздухе. Такая несогласованная атака вызвала резкое недовольство в Белом доме и серьезную обеспокоенность среди партнеров США в регионе. Катарский премьер-министр заявил Вашингтону, что его страна рассмотрит возможность пересмотра партнерства в сфере безопасности с США после этого "акта предательства".

Я очень недоволен ситуацией. Мне не понравилось абсолютно ничего в этой истории – сказал Трамп журналистам.

По данным американских чиновников, во вторник состоялись два телефонных разговора между Трампом и Нетаньяху.

Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы больше этого не повторяли – заявил Трамп.

В то же время сам Нетаньяху публично не выразил сожаления. Более того, в своем видеообращении он намекнул, что может отдать приказ о повторной атаке на Катар, если ХАМАС и дальше будет удерживать там своих лидеров.

Страны, которые скрывают террористов, имеют выбор: либо вы их выгоняете, либо привлекаете к ответственности. Если нет – это сделаем мы – заявил израильский премьер.

Он сравнил действия Израиля с операциями США после терактов 11 сентября, когда американцы преследовали "Аль-Каиду" в Афганистане и Пакистане.

В Катаре действия Израиля уже назвали "государственным терроризмом". Премьер-министр Мухаммед бин Абдель Рахман аль-Тани призвал международное сообщество привлечь Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права. По его словам, "под угрозой оказался весь Персидский залив".

Европейские лидеры и многие страны мира также осудили удар Израиля по Дохе. Тем временем ХАМАС заявил, что атака была неудачной, поскольку его ключевые руководители выжили.

Напомним

Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Это руководство ответственно за резню 7 октября и координацию войны против Израиля.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа. Это произошло после последнего обращения президента США Дональда Трампа.