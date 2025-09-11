$41.210.09
Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль больше не будет атаковать Катар

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Дональд Трамп потребовал от Биньямина Нетаньяху публичного обязательства не атаковать Катар после удара по лидерам ХАМАС в Дохе. Премьер-министр Израиля намекнул на возможность повторной атаки, если ХАМАС продолжит скрывать своих лидеров.

Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль больше не будет атаковать Катар

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публичного обязательства не наносить новых ударов по Катару после недавней атаки на лидеров ХАМАС в Дохе.

Об этом сообщили Axios два источника, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Трамп узнал об израильской операции уже тогда, когда ракеты были в воздухе. Такая несогласованная атака вызвала резкое недовольство в Белом доме и серьезную обеспокоенность среди партнеров США в регионе. Катарский премьер-министр заявил Вашингтону, что его страна рассмотрит возможность пересмотра партнерства в сфере безопасности с США после этого "акта предательства".

Я очень недоволен ситуацией. Мне не понравилось абсолютно ничего в этой истории

– сказал Трамп журналистам.

По данным американских чиновников, во вторник состоялись два телефонных разговора между Трампом и Нетаньяху. 

Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы больше этого не повторяли

– заявил Трамп.

В то же время сам Нетаньяху публично не выразил сожаления. Более того, в своем видеообращении он намекнул, что может отдать приказ о повторной атаке на Катар, если ХАМАС и дальше будет удерживать там своих лидеров.

Страны, которые скрывают террористов, имеют выбор: либо вы их выгоняете, либо привлекаете к ответственности. Если нет – это сделаем мы 

– заявил израильский премьер.

Он сравнил действия Израиля с операциями США после терактов 11 сентября, когда американцы преследовали "Аль-Каиду" в Афганистане и Пакистане.

В Катаре действия Израиля уже назвали "государственным терроризмом". Премьер-министр Мухаммед бин Абдель Рахман аль-Тани призвал международное сообщество привлечь Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права. По его словам, "под угрозой оказался весь Персидский залив".

Европейские лидеры и многие страны мира также осудили удар Израиля по Дохе. Тем временем ХАМАС заявил, что атака была неудачной, поскольку его ключевые руководители выжили.

Напомним

Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Это руководство ответственно за резню 7 октября и координацию войны против Израиля.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа. Это произошло после последнего обращения президента США Дональда Трампа.

Степан Гафтко

