Трамп зажадав від Нетаньягу гарантій, що Ізраїль більше не атакуватиме Катар

$41.210.09
48.240.05
uken
Ексклюзив
09:51 • 88 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 1746 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 12159 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 30170 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 41308 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 91799 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 49534 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47353 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43321 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 83817 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 28386 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 17662 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 17570 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 11186 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 11428 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 30170 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 91799 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 83817 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 63127 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 103698 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 3920 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 24809 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 89381 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 80762 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 76342 перегляди
Актуальне
The Guardian
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Трамп зажадав від Нетаньягу гарантій, що Ізраїль більше не атакуватиме Катар

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дональд Трамп вимагав від Біньяміна Нетаньягу публічного зобов'язання не атакувати Катар після удару по лідерах ХАМАС у Досі. Прем'єр-міністр Ізраїлю натякнув на можливість повторної атаки, якщо ХАМАС продовжить переховувати своїх лідерів.

Трамп зажадав від Нетаньягу гарантій, що Ізраїль більше не атакуватиме Катар

Президент США Дональд Трамп вимагав від прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу публічного зобов’язання не завдавати нових ударів по Катару після нещодавньої атаки на лідерів ХАМАС у Досі.

Про це повідомили Axios два джерела, знайомі з ситуацією, пишу УНН.

Деталі

За інформацією видання, Трамп дізнався про ізраїльську операцію вже тоді, коли ракети були в повітрі. Така непогоджена атака викликала різке невдоволення у Білому домі та серйозну стурбованість серед партнерів США у регіоні. Катарський прем’єр-міністр заявив Вашингтону, що його країна розгляне можливість перегляду безпекового партнерства зі США після цього "акту зради".

Я дуже незадоволений ситуацією. Мені не сподобалося абсолютно нічого в цій історії

– сказав Трамп журналістам.

За даними американських чиновників, у вівторок відбулися дві телефонні розмови між Трампом і Нетаньягу. 

Це неприйнятно. Я вимагаю, щоб ви більше цього не повторювали

– заявив Трамп.

Водночас сам Нетаньягу публічно не висловив жалю. Більше того, у своєму відеозверненні він натякнув, що може віддати наказ про повторну атаку на Катар, якщо ХАМАС і далі утримуватиме там своїх лідерів.

Країни, які приховують терористів, мають вибір: або ви їх виганяєте, або притягуєте до відповідальності. Якщо ні – це зробимо ми 

– заявив ізраїльський прем’єр.

Він порівняв дії Ізраїлю з операціями США після терактів 11 вересня, коли американці переслідували "Аль-Каїду" в Афганістані та Пакистані.

У Катарі дії Ізраїлю вже назвали "державним тероризмом". Прем’єр-міністр Мухаммед бін Абдель Рахман аль-Тані закликав міжнародну спільноту притягнути Нетаньягу до відповідальності за порушення міжнародного права. За його словами, "під загрозою опинилася вся Перська затока".

Європейські лідери та багато країн світу також засудили удар Ізраїлю по Досі. Тим часом ХАМАС заявив, що атака була невдалою, оскільки його ключові керівники вижили.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі. Це керівництво відповідальне за різанину 7 жовтня та координацію війни проти Ізраїлю.

ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа. Це відбулося після останнього звернення президента США Дональда Трампа.

Степан Гафтко

Новини Світу