Трамп зажадав від Нетаньягу гарантій, що Ізраїль більше не атакуватиме Катар

Президент США Дональд Трамп вимагав від прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу публічного зобов’язання не завдавати нових ударів по Катару після нещодавньої атаки на лідерів ХАМАС у Досі.

Про це повідомили Axios два джерела, знайомі з ситуацією, пишу УНН.

Деталі

За інформацією видання, Трамп дізнався про ізраїльську операцію вже тоді, коли ракети були в повітрі. Така непогоджена атака викликала різке невдоволення у Білому домі та серйозну стурбованість серед партнерів США у регіоні. Катарський прем’єр-міністр заявив Вашингтону, що його країна розгляне можливість перегляду безпекового партнерства зі США після цього "акту зради".

Я дуже незадоволений ситуацією. Мені не сподобалося абсолютно нічого в цій історії – сказав Трамп журналістам.

За даними американських чиновників, у вівторок відбулися дві телефонні розмови між Трампом і Нетаньягу.

Це неприйнятно. Я вимагаю, щоб ви більше цього не повторювали – заявив Трамп.

Водночас сам Нетаньягу публічно не висловив жалю. Більше того, у своєму відеозверненні він натякнув, що може віддати наказ про повторну атаку на Катар, якщо ХАМАС і далі утримуватиме там своїх лідерів.

Країни, які приховують терористів, мають вибір: або ви їх виганяєте, або притягуєте до відповідальності. Якщо ні – це зробимо ми – заявив ізраїльський прем’єр.

Він порівняв дії Ізраїлю з операціями США після терактів 11 вересня, коли американці переслідували "Аль-Каїду" в Афганістані та Пакистані.

У Катарі дії Ізраїлю вже назвали "державним тероризмом". Прем’єр-міністр Мухаммед бін Абдель Рахман аль-Тані закликав міжнародну спільноту притягнути Нетаньягу до відповідальності за порушення міжнародного права. За його словами, "під загрозою опинилася вся Перська затока".

Європейські лідери та багато країн світу також засудили удар Ізраїлю по Досі. Тим часом ХАМАС заявив, що атака була невдалою, оскільки його ключові керівники вижили.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі. Це керівництво відповідальне за різанину 7 жовтня та координацію війни проти Ізраїлю.

ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа. Це відбулося після останнього звернення президента США Дональда Трампа.