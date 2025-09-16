Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 сентября, 17:38 • 22624 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 29642 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 25175 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 29608 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 31473 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 61846 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38596 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33468 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36900 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59450 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.8м/с
76%
754мм
Популярные новости
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto15 сентября, 14:15 • 17075 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15 сентября, 15:01 • 9384 просмотра
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15 сентября, 17:55 • 7828 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 10291 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 8196 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 8238 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 38358 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 42083 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 61846 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 36744 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Дональд Туск
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Запорожье
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 28106 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 28451 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 34344 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 40328 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 89997 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
Бильд
E-6 Mercury

Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.

Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС. Операция является новой эскалацией конфликта, который длится почти два года, и, по прогнозам, приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения и усилению гуманитарного кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

С начала израильского наступления после нападения ХАМАС 7 октября погибло около 65 000 палестинцев, большинство из них - женщины и дети. На прошлой неделе израильские ВВС усилили авиаудары по городу, уничтожив десятки высотных зданий, которые, по версии Израиля, использовались для военных целей.

Почему это важно: операция - это новая эскалация в войне, которая длится уже почти два года и, как ожидается, увеличит количество погибших и усилит гуманитарную катастрофу в анклаве

- отмечают в издании.

Силы обороны Израиля призвали около миллиона жителей Газы эвакуироваться на юг в гуманитарные районы. На данный момент, по данным ЦАХАЛ, примерно 300 000 палестинцев покинули город.

Главные руководители безопасности Израиля, включая начальника штаба ЦАХАЛа генерала Эяля Замира и руководителей Моссада и Шин Бет, советовали премьер-министру Нетаньяху воздержаться от наземной операции, предупреждая о рисках, а именно угрозе жизни израильских заложников, больших потерях среди военных, возможной неспособности полностью разгромить ХАМАС и необходимости прямого управления двумя миллионами жителей Газы.

Операция началась после встречи Нетаньяху с государственным секретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наземного наступления. Американская администрация разрешила Израилю самостоятельно принимать решения относительно войны в Газе.

Мы должны помнить, с кем имеем дело, - с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству

- заявил Рубио.

В это время Дональд Трамп предупредил ХАМАС об угрозе жизни 20 израильских заложников, которые удерживаются в городе, призвав их немедленно освободить.

Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, во что они ввязываются, если сделают такое. Это человеческая жестокость, подобной которой видели немногие. Не допустите этого, иначе ВСЕ "СТАВКИ" СНЯТЫ. ОСВОБОДИТЕ ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ НЕМЕДЛЕННО!

- написал Трамп в Truth Social.

Семьи заложников и организации, представляющие их, подчеркнули, что наземное наступление угрожает жизни людей, которые едва выживают, и что премьер-министр принял это решение вопреки предупреждениям сил безопасности.

710-я ночь в Газе может стать последней ночью в жизни заложников, которые едва выживают, и последней ночью, когда еще есть возможность найти и вернуть погибших для достойного захоронения. Премьер-министр сознательно выбирает пожертвовать ими на алтарь политических соображений, полностью игнорируя позицию начальника Генштаба и органов безопасности

- говорится в заявлении семей.

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС, в свою очередь, заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны бить по главарям ХАМАС, в том числе за рубежом, и взял ответственность за удар по Катару.

Израиль продолжит наступление на город Газа, несмотря на переговоры об освобождении заложников ХАМАС - СМИ22.08.25, 11:22 • 2820 просмотров

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Город Газа
Эяль Замир
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа