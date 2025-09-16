Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС. Операция является новой эскалацией конфликта, который длится почти два года, и, по прогнозам, приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения и усилению гуманитарного кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

С начала израильского наступления после нападения ХАМАС 7 октября погибло около 65 000 палестинцев, большинство из них - женщины и дети. На прошлой неделе израильские ВВС усилили авиаудары по городу, уничтожив десятки высотных зданий, которые, по версии Израиля, использовались для военных целей.

Почему это важно: операция - это новая эскалация в войне, которая длится уже почти два года и, как ожидается, увеличит количество погибших и усилит гуманитарную катастрофу в анклаве - отмечают в издании.

Силы обороны Израиля призвали около миллиона жителей Газы эвакуироваться на юг в гуманитарные районы. На данный момент, по данным ЦАХАЛ, примерно 300 000 палестинцев покинули город.

Главные руководители безопасности Израиля, включая начальника штаба ЦАХАЛа генерала Эяля Замира и руководителей Моссада и Шин Бет, советовали премьер-министру Нетаньяху воздержаться от наземной операции, предупреждая о рисках, а именно угрозе жизни израильских заложников, больших потерях среди военных, возможной неспособности полностью разгромить ХАМАС и необходимости прямого управления двумя миллионами жителей Газы.

Операция началась после встречи Нетаньяху с государственным секретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наземного наступления. Американская администрация разрешила Израилю самостоятельно принимать решения относительно войны в Газе.

Мы должны помнить, с кем имеем дело, - с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству - заявил Рубио.

В это время Дональд Трамп предупредил ХАМАС об угрозе жизни 20 израильских заложников, которые удерживаются в городе, призвав их немедленно освободить.

Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, во что они ввязываются, если сделают такое. Это человеческая жестокость, подобной которой видели немногие. Не допустите этого, иначе ВСЕ "СТАВКИ" СНЯТЫ. ОСВОБОДИТЕ ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ НЕМЕДЛЕННО! - написал Трамп в Truth Social.

Семьи заложников и организации, представляющие их, подчеркнули, что наземное наступление угрожает жизни людей, которые едва выживают, и что премьер-министр принял это решение вопреки предупреждениям сил безопасности.

710-я ночь в Газе может стать последней ночью в жизни заложников, которые едва выживают, и последней ночью, когда еще есть возможность найти и вернуть погибших для достойного захоронения. Премьер-министр сознательно выбирает пожертвовать ими на алтарь политических соображений, полностью игнорируя позицию начальника Генштаба и органов безопасности - говорится в заявлении семей.

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС, в свою очередь, заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны бить по главарям ХАМАС, в том числе за рубежом, и взял ответственность за удар по Катару.

