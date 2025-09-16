Ізраїль завдав масштабних ударів по Газі: міністр оборони заявив, що місто "горить"

$41.280.03
48.500.10
ukenru
08:08 • 4724 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 6264 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 15032 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 16659 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 50978 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 61675 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 44202 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 45764 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 43022 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 79050 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
41%
753мм
Популярнi новини
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios15 вересня, 23:56 • 4796 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 12545 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 7456 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 10408 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 11954 перегляди
Публікації
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 4734 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 15041 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 27293 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 53235 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 57783 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 36144 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 36068 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 41301 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 46918 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 96937 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Facebook

Ізраїль завдав масштабних ударів по Газі: міністр оборони заявив, що місто "горить"

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Ізраїльські війська здійснили масовані удари по місту Газа, внаслідок чого загинули та були поранені десятки людей. Метою операції є інфраструктура ХАМАС та звільнення заручників, тоді як міжнародні дипломати попереджають про обмежений час для мирного врегулювання.

Ізраїль завдав масштабних ударів по Газі: міністр оборони заявив, що місто "горить"

Ізраїль ввечері та вночі завдав масштабних ударів по місті Газа. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що "Газа горить", а палестинські медики повідомляють про десятки загиблих і поранених. Про це повідомляє видання Le Monde, пише УНН.

Деталі 

У ніч на вівторок ізраїльські війська почали нову хвилю бомбардувань по місту Газа – удари були сильні й тривають, місцеві кажуть, що багато районів уже в руїнах. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац опублікував у соцмережах відповідну заяву.

Уряд Ізраїлю каже, що ціль – інфраструктура ХАМАС і створення умов для звільнення заручників, а міжнародні дипломати попереджають, що часу на мирне вирішення стає дедалі менше.

Ізраїльські військові завдають удару залізним кулаком по терористичній інфраструктурі, а солдати героїчно борються, щоб створити умови для звільнення заручників та поразки ХАМАС. Ми не поступимося і не відступимо – до завершення місії

– заявив Кац.

Місцеві рятувальники і свідки розповідають про безперервні удари по різних частинах міста; за повідомленнями AFP, у вівторок щонайменше 17 людей загинуло, і число жертв продовжує зростати, медики шукають поранених серед завалів. Багато районів уже були сильно пошкоджені після майже двох років конфлікту.

Цю ескалацію супроводжує дипломатичний тиск: за даними ЗМІ, під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Марко Рубіо висловив підтримку меті перемогти ХАМАС і попередив, що для дипломатичного врегулювання може залишатися "лише кілька днів". Прем’єр-міністр Нетаньягу привітав візит як сигнал підтримки, тоді як низка арабських держав різко критикують останні удари.

Багато цивільних у Газі опинилися без даху над головою, евакуація ускладнена через перенаселеність півдня та брак транспорту. Організації охорони здоров’я повідомляють про великий потік поранених до лікарень і брак місць та ресурсів.

Ізраїль каже, що діє проти військових цілей ХАМАС і працює над звільненням заручників. Противники та частина міжнародної спільноти критикують удари через високі втрати серед цивільних і ризик подальшої гуманітарної катастрофи. 

Нагадаємо

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару. 

Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС перешкоджають припиненню вогню. Їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення заручників та завершення війни в Газі.

Степан Гафтко

Новини Світу
Марко Рубіо
Газа
Катар
Беньямін Нетаньягу