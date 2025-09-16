Ізраїль завдав масштабних ударів по Газі: міністр оборони заявив, що місто "горить"

Ізраїль ввечері та вночі завдав масштабних ударів по місті Газа. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що "Газа горить", а палестинські медики повідомляють про десятки загиблих і поранених. Про це повідомляє видання Le Monde, пише УНН.

Деталі

У ніч на вівторок ізраїльські війська почали нову хвилю бомбардувань по місту Газа – удари були сильні й тривають, місцеві кажуть, що багато районів уже в руїнах. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац опублікував у соцмережах відповідну заяву.

Уряд Ізраїлю каже, що ціль – інфраструктура ХАМАС і створення умов для звільнення заручників, а міжнародні дипломати попереджають, що часу на мирне вирішення стає дедалі менше.

Ізраїльські військові завдають удару залізним кулаком по терористичній інфраструктурі, а солдати героїчно борються, щоб створити умови для звільнення заручників та поразки ХАМАС. Ми не поступимося і не відступимо – до завершення місії – заявив Кац.

Місцеві рятувальники і свідки розповідають про безперервні удари по різних частинах міста; за повідомленнями AFP, у вівторок щонайменше 17 людей загинуло, і число жертв продовжує зростати, медики шукають поранених серед завалів. Багато районів уже були сильно пошкоджені після майже двох років конфлікту.

Цю ескалацію супроводжує дипломатичний тиск: за даними ЗМІ, під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Марко Рубіо висловив підтримку меті перемогти ХАМАС і попередив, що для дипломатичного врегулювання може залишатися "лише кілька днів". Прем’єр-міністр Нетаньягу привітав візит як сигнал підтримки, тоді як низка арабських держав різко критикують останні удари.

Багато цивільних у Газі опинилися без даху над головою, евакуація ускладнена через перенаселеність півдня та брак транспорту. Організації охорони здоров’я повідомляють про великий потік поранених до лікарень і брак місць та ресурсів.

Ізраїль каже, що діє проти військових цілей ХАМАС і працює над звільненням заручників. Противники та частина міжнародної спільноти критикують удари через високі втрати серед цивільних і ризик подальшої гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару.

Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС перешкоджають припиненню вогню. Їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення заручників та завершення війни в Газі.