Ізраїль завдав масштабних ударів по Газі: міністр оборони заявив, що місто "горить"
Київ • УНН
Ізраїльські війська здійснили масовані удари по місту Газа, внаслідок чого загинули та були поранені десятки людей. Метою операції є інфраструктура ХАМАС та звільнення заручників, тоді як міжнародні дипломати попереджають про обмежений час для мирного врегулювання.
Ізраїль ввечері та вночі завдав масштабних ударів по місті Газа. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що "Газа горить", а палестинські медики повідомляють про десятки загиблих і поранених. Про це повідомляє видання Le Monde, пише УНН.
Деталі
У ніч на вівторок ізраїльські війська почали нову хвилю бомбардувань по місту Газа – удари були сильні й тривають, місцеві кажуть, що багато районів уже в руїнах. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац опублікував у соцмережах відповідну заяву.
Уряд Ізраїлю каже, що ціль – інфраструктура ХАМАС і створення умов для звільнення заручників, а міжнародні дипломати попереджають, що часу на мирне вирішення стає дедалі менше.
Ізраїльські військові завдають удару залізним кулаком по терористичній інфраструктурі, а солдати героїчно борються, щоб створити умови для звільнення заручників та поразки ХАМАС. Ми не поступимося і не відступимо – до завершення місії
Місцеві рятувальники і свідки розповідають про безперервні удари по різних частинах міста; за повідомленнями AFP, у вівторок щонайменше 17 людей загинуло, і число жертв продовжує зростати, медики шукають поранених серед завалів. Багато районів уже були сильно пошкоджені після майже двох років конфлікту.
Цю ескалацію супроводжує дипломатичний тиск: за даними ЗМІ, під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Марко Рубіо висловив підтримку меті перемогти ХАМАС і попередив, що для дипломатичного врегулювання може залишатися "лише кілька днів". Прем’єр-міністр Нетаньягу привітав візит як сигнал підтримки, тоді як низка арабських держав різко критикують останні удари.
Багато цивільних у Газі опинилися без даху над головою, евакуація ускладнена через перенаселеність півдня та брак транспорту. Організації охорони здоров’я повідомляють про великий потік поранених до лікарень і брак місць та ресурсів.
Ізраїль каже, що діє проти військових цілей ХАМАС і працює над звільненням заручників. Противники та частина міжнародної спільноти критикують удари через високі втрати серед цивільних і ризик подальшої гуманітарної катастрофи.
Нагадаємо
Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.
Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару.
Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС перешкоджають припиненню вогню. Їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення заручників та завершення війни в Газі.