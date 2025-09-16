$41.280.03
Израиль нанес масштабные удары по Газе: Министр обороны заявил, что город "горит"

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Израильские войска нанесли массированные удары по городу Газа, в результате чего погибли и были ранены десятки людей. Целью операции является инфраструктура ХАМАС и освобождение заложников, в то время как международные дипломаты предупреждают об ограниченном времени для мирного урегулирования.

Израиль нанес масштабные удары по Газе: Министр обороны заявил, что город "горит"

Израиль вечером и ночью нанес масштабные удары по городу Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "Газа горит", а палестинские медики сообщают о десятках погибших и раненых. Об этом сообщает издание Le Monde, пишет УНН.

Подробности 

В ночь на вторник израильские войска начали новую волну бомбардировок по городу Газа – удары были сильные и продолжаются, местные говорят, что многие районы уже в руинах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал в соцсетях соответствующее заявление.

Правительство Израиля заявляет, что цель – инфраструктура ХАМАС и создание условий для освобождения заложников, а международные дипломаты предупреждают, что времени на мирное решение становится все меньше.

Израильские военные наносят удар железным кулаком по террористической инфраструктуре, а солдаты героически борются, чтобы создать условия для освобождения заложников и поражения ХАМАС. Мы не уступим и не отступим – до завершения миссии

– заявил Кац.

Местные спасатели и свидетели рассказывают о непрерывных ударах по различным частям города; по сообщениям AFP, во вторник по меньшей мере 17 человек погибли, и число жертв продолжает расти, медики ищут раненых среди завалов. Многие районы уже были сильно повреждены после почти двух лет конфликта.

Эту эскалацию сопровождает дипломатическое давление: по данным СМИ, во время визита в Израиль госсекретарь США Марко Рубио выразил поддержку цели победить ХАМАС и предупредил, что для дипломатического урегулирования может оставаться "всего несколько дней". Премьер-министр Нетаньяху приветствовал визит как сигнал поддержки, тогда как ряд арабских государств резко критикуют последние удары.

Многие гражданские в Газе оказались без крова, эвакуация затруднена из-за перенаселенности юга и нехватки транспорта. Организации здравоохранения сообщают о большом потоке раненых в больницы и нехватке мест и ресурсов.

Израиль заявляет, что действует против военных целей ХАМАС и работает над освобождением заложников. Противники и часть международного сообщества критикуют удары из-за высоких потерь среди гражданских и риска дальнейшей гуманитарной катастрофы. 

Напомним

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны бить по главарям ХАМАС, в том числе за рубежом, и взял ответственность за удар по Катару. 

Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС препятствуют прекращению огня. Их обезвреживание устранит главное препятствие для освобождения заложников и завершения войны в Газе.

Степан Гафтко

Новости Мира
Марко Рубио
Город Газа
Катар
Биньямин Нетаньяху