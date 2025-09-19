США ветировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе: названа причина

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Отмечается, что свою позицию представители США объяснили тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.

Вето США на эту резолюцию не станет неожиданностью. Она не осуждает ХАМАС и не признает право Израиля на самозащиту, а также ошибочно легитимизирует ложные нарративы, приносящие пользу ХАМАС, которые, к сожалению, нашли поддержку в этом совете – сказала перед голосованием представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

Она добавила, что другие члены совета "игнорировали" предупреждения США относительно "неприемлемой" формулировки и вместо этого приняли "результативные действия, направленные на получение права вето".

Издание указывает, что ситуацию в Газе резолюция описывает как "катастрофическую", и от Израиля она требует немедленно снять все ограничения на доставку гуманитарной помощи для 2,1 миллиона палестинцев. Остальные 14 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за резолюцию.

Напомним

16 сентября израильские войска нанесли массированные удары по городу Газа, в результате чего погибли и были ранены десятки людей. Целью операции были инфраструктура ХАМАС и освобождение заложников, тогда как международные дипломаты предупреждают об ограниченном времени для мирного урегулирования.

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.

