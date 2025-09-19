США ветировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе: названа причина

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 4314 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 12142 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 19630 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 30117 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 41141 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 24602 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20950 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 32479 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16378 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 51069 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
92%
755мм
Популярные новости
Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозренииPhoto18 сентября, 14:58 • 3694 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле18 сентября, 15:35 • 12996 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям18 сентября, 15:46 • 8746 просмотра
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство18 сентября, 16:03 • 7856 просмотра
В США в ДТП погиб украинский фотограф Илья Ратман18 сентября, 16:19 • 4864 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 25734 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 41143 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 32422 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 32480 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 51071 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 3212 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 27691 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 26952 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 27007 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 25355 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

США ветировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе: названа причина

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. США объяснили свою позицию тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.

США ветировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе: названа причина

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Отмечается, что свою позицию представители США объяснили тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.

Вето США на эту резолюцию не станет неожиданностью. Она не осуждает ХАМАС и не признает право Израиля на самозащиту, а также ошибочно легитимизирует ложные нарративы, приносящие пользу ХАМАС, которые, к сожалению, нашли поддержку в этом совете

– сказала перед голосованием представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

Она добавила, что другие члены совета "игнорировали" предупреждения США относительно "неприемлемой" формулировки и вместо этого приняли "результативные действия, направленные на получение права вето".

Издание указывает, что ситуацию в Газе резолюция описывает как "катастрофическую", и от Израиля она требует немедленно снять все ограничения на доставку гуманитарной помощи для 2,1 миллиона палестинцев. Остальные 14 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за резолюцию.

Напомним

16 сентября израильские войска нанесли массированные удары по городу Газа, в результате чего погибли и были ранены десятки людей. Целью операции были инфраструктура ХАМАС и освобождение заложников, тогда как международные дипломаты предупреждают об ограниченном времени для мирного урегулирования.

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.

Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа10.09.25, 15:10 • 3645 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Соединённые Штаты
Сектор Газа