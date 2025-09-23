В Италии прошла всеобщая забастовка и массовые протесты в поддержку Газы
Киев • УНН
22 сентября Италию охватила всеобщая забастовка, которая длилась с полуночи до 23:00, затронув транспорт, школы, госучреждения и порты. В Риме собралось до 100 тысяч протестующих, а в Милане участники сжигали американский флаг.
22 сентября работники по всей Италии прекратили работу в знак протеста против ситуации в Газе. Всеобщая забастовка длилась с полуночи до 23:00 и затронула общественный транспорт, железные дороги, школы, государственные учреждения и порты. Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.it.
Детали
В Риме возле центрального железнодорожного вокзала собралось около 100 тысяч человек, хотя полиция оценивала численность примерно в 20 тысяч. В Милане, несмотря на сильный дождь, тысячи людей прошли маршем к консульству США, где некоторые протестующие сожгли американский флаг и скандировали оскорбления.
В Пизе протестующие блокировали шоссе, а в Кампи Бизенцио близ Флоренции бросали бутылки и камни в завод оборонного концерна "Леонардо".
Забастовка привела к отмене и задержкам железнодорожных рейсов в Риме, закрытию линии метро M4 в Милане, а в Болонье студенты блокировали лекционные залы местного университета.
Кроме этого, профсоюз USB призвал Италию разорвать отношения с Израилем как реакцию на "геноцид в Газе".
Напомним
Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.
Тем временем Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. США объяснили свою позицию тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.