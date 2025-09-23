$41.250.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Италии прошла всеобщая забастовка и массовые протесты в поддержку Газы

Киев • УНН

 • 32 просмотра

22 сентября Италию охватила всеобщая забастовка, которая длилась с полуночи до 23:00, затронув транспорт, школы, госучреждения и порты. В Риме собралось до 100 тысяч протестующих, а в Милане участники сжигали американский флаг.

В Италии прошла всеобщая забастовка и массовые протесты в поддержку Газы

22 сентября работники по всей Италии прекратили работу в знак протеста против ситуации в Газе. Всеобщая забастовка длилась с полуночи до 23:00 и затронула общественный транспорт, железные дороги, школы, государственные учреждения и порты. Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.it.

Детали

В Риме возле центрального железнодорожного вокзала собралось около 100 тысяч человек, хотя полиция оценивала численность примерно в 20 тысяч. В Милане, несмотря на сильный дождь, тысячи людей прошли маршем к консульству США, где некоторые протестующие сожгли американский флаг и скандировали оскорбления.

В Пизе протестующие блокировали шоссе, а в Кампи Бизенцио близ Флоренции бросали бутылки и камни в завод оборонного концерна "Леонардо".

Забастовка привела к отмене и задержкам железнодорожных рейсов в Риме, закрытию линии метро M4 в Милане, а в Болонье студенты блокировали лекционные залы местного университета.

Кроме этого, профсоюз USB призвал Италию разорвать отношения с Израилем как реакцию на "геноцид в Газе".

Напомним

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.

Тем временем Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. США объяснили свою позицию тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.

Вероника Марченко

ОбществоНовости Мира
Марко Рубио
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Флоренция
Рим
Милан
Италия
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа