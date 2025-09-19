У Франції затримали понад 300 протестувальників: мітинги виявились менш напруженими, ніж очікувалось
Київ • УНН
У Франції 18 вересня затримали 309 учасників масових протестів проти скорочення держвиплат, що охопили понад 700 населених пунктів. Міністр МВС Бруно Ретайлло зазначив, що дії були менш інтенсивними, ніж очікувалося, завдяки превентивній присутності понад 6 тисяч правоохоронців.
У Франції масові протести охопили країну, люди не згодні із політикою влади щодо скорочень державних виплат. За інформацією правоохоронців, акції відбулися у понад 700 населених пунктах, зібравши близько пів мільйона людей, з яких від 50 до 100 тисяч протестували у Парижі. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.
Деталі
Французька поліція цього четверга, 18 вересня, заарештувала 309 учасників масових протестів, що охопили країну.
Демонстрація у столиці стартувала на площі Бастилії, пройшла через площу Республіки й завершилася на площі Нації. Щоб запобігати можливим заворушенням, поліція заздалегідь розіслала підприємствам уздовж маршруту інструкції щодо заходів безпеки – від закриття закладів до підвищеної пильності.
Дії були менш інтенсивними, ніж очікувалося. По всій країні було зафіксовано 700 акцій. Попереднє розташування наших правоохоронних органів мало стримуючий ефект
За інформацією міністра, який іде у відставку, до охорони порядку було залучено понад 6 тисяч поліцейських та жандармів. Міністр внутрішніх справ заявив, що превентивна присутність силовиків зіграла ключову роль.
Попри локальні сутички, цього разу рівень насильства виявився значно нижчим, ніж прогнозували правоохоронці. Для порівняння: лише тижнем раніше, 10 вересня, у Франції затримали 675 осіб, з них 280 – у Парижі, а понад 500 протестувальників залишалися під вартою.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що у Франції на знак проти скорочень державних виплат профспілки оголосили загальнонаціональний страйк. Очікувалось, що 18 вересня до акцій у 250 містах країни приєднається понад 800 000 людей.
10 вересня протестувальники у Франції вийшли на акцію під назвою "Заблокувати все", висловлюючи невдоволення політикою Макрона та бюджетними скороченнями. В той день було затримано багато учасників заворушень, поліція застосовувала сльозогінний газ.