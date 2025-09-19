$41.250.05
Ексклюзив
07:43 • 5562 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 13212 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 28620 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 52978 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 37883 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 47530 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 64078 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28712 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23504 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 44374 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
У Франції затримали понад 300 протестувальників: мітинги виявились менш напруженими, ніж очікувалось

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Франції 18 вересня затримали 309 учасників масових протестів проти скорочення держвиплат, що охопили понад 700 населених пунктів. Міністр МВС Бруно Ретайлло зазначив, що дії були менш інтенсивними, ніж очікувалося, завдяки превентивній присутності понад 6 тисяч правоохоронців.

У Франції затримали понад 300 протестувальників: мітинги виявились менш напруженими, ніж очікувалось

У Франції масові протести охопили країну, люди не згодні із політикою влади щодо скорочень державних виплат. За інформацією правоохоронців,  акції відбулися у понад 700 населених пунктах, зібравши близько пів мільйона людей, з яких від 50 до 100 тисяч протестували у Парижі. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Французька поліція цього четверга, 18 вересня, заарештувала 309 учасників масових протестів, що охопили країну.

Демонстрація у столиці стартувала на площі Бастилії, пройшла через площу Республіки й завершилася на площі Нації. Щоб запобігати можливим заворушенням, поліція заздалегідь розіслала підприємствам уздовж маршруту інструкції щодо заходів безпеки – від закриття закладів до підвищеної пильності.

Дії були менш інтенсивними, ніж очікувалося. По всій країні було зафіксовано 700 акцій. Попереднє розташування наших правоохоронних органів мало стримуючий ефект

– зазначив міністр МВС Бруно Ретайлло. 

За інформацією міністра, який іде у відставку, до охорони порядку було залучено понад 6 тисяч поліцейських та жандармів. Міністр внутрішніх справ заявив, що превентивна присутність силовиків зіграла ключову роль.

Попри локальні сутички, цього разу рівень насильства виявився значно нижчим, ніж прогнозували правоохоронці. Для порівняння: лише тижнем раніше, 10 вересня, у Франції затримали 675 осіб, з них 280 – у Парижі, а понад 500 протестувальників залишалися під вартою.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у Франції на знак проти скорочень державних виплат профспілки оголосили загальнонаціональний страйк. Очікувалось, що 18 вересня до акцій у 250 містах країни приєднається понад 800 000 людей.

10 вересня протестувальники у Франції вийшли на акцію під назвою "Заблокувати все", висловлюючи невдоволення політикою Макрона та бюджетними скороченнями. В той день було затримано багато учасників заворушень, поліція застосовувала сльозогінний газ.

Степан Гафтко

Новини Світу
Париж
Франція