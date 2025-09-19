У Франції затримали понад 300 протестувальників: мітинги виявились менш напруженими, ніж очікувалось

У Франції масові протести охопили країну, люди не згодні із політикою влади щодо скорочень державних виплат. За інформацією правоохоронців, акції відбулися у понад 700 населених пунктах, зібравши близько пів мільйона людей, з яких від 50 до 100 тисяч протестували у Парижі. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Французька поліція цього четверга, 18 вересня, заарештувала 309 учасників масових протестів, що охопили країну.

Демонстрація у столиці стартувала на площі Бастилії, пройшла через площу Республіки й завершилася на площі Нації. Щоб запобігати можливим заворушенням, поліція заздалегідь розіслала підприємствам уздовж маршруту інструкції щодо заходів безпеки – від закриття закладів до підвищеної пильності.

Дії були менш інтенсивними, ніж очікувалося. По всій країні було зафіксовано 700 акцій. Попереднє розташування наших правоохоронних органів мало стримуючий ефект – зазначив міністр МВС Бруно Ретайлло.

За інформацією міністра, який іде у відставку, до охорони порядку було залучено понад 6 тисяч поліцейських та жандармів. Міністр внутрішніх справ заявив, що превентивна присутність силовиків зіграла ключову роль.

Попри локальні сутички, цього разу рівень насильства виявився значно нижчим, ніж прогнозували правоохоронці. Для порівняння: лише тижнем раніше, 10 вересня, у Франції затримали 675 осіб, з них 280 – у Парижі, а понад 500 протестувальників залишалися під вартою.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у Франції на знак проти скорочень державних виплат профспілки оголосили загальнонаціональний страйк. Очікувалось, що 18 вересня до акцій у 250 містах країни приєднається понад 800 000 людей.

10 вересня протестувальники у Франції вийшли на акцію під назвою "Заблокувати все", висловлюючи невдоволення політикою Макрона та бюджетними скороченнями. В той день було затримано багато учасників заворушень, поліція застосовувала сльозогінний газ.