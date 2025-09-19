Во Франции задержали более 300 протестующих: митинги оказались менее напряженными, чем ожидалось
Во Франции 18 сентября задержали 309 участников массовых протестов против сокращения госвыплат, охвативших более 700 населенных пунктов. Министр МВД Бруно Ретайо отметил, что действия были менее интенсивными, чем ожидалось, благодаря превентивному присутствию более 6 тысяч правоохранителей.
Во Франции массовые протесты охватили страну, люди не согласны с политикой властей по сокращению государственных выплат. По информации правоохранителей, акции прошли в более чем 700 населенных пунктах, собрав около полумиллиона человек, из которых от 50 до 100 тысяч протестовали в Париже. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Подробности
Французская полиция в этот четверг, 18 сентября, арестовала 309 участников массовых протестов, охвативших страну.
Демонстрация в столице стартовала на площади Бастилии, прошла через площадь Республики и завершилась на площади Нации. Чтобы предотвратить возможные беспорядки, полиция заранее разослала предприятиям вдоль маршрута инструкции по мерам безопасности – от закрытия заведений до повышенной бдительности.
Действия были менее интенсивными, чем ожидалось. По всей стране было зафиксировано 700 акций. Предварительное расположение наших правоохранительных органов имело сдерживающий эффект
По информации уходящего в отставку министра, к охране порядка было привлечено более 6 тысяч полицейских и жандармов. Министр внутренних дел заявил, что превентивное присутствие силовиков сыграло ключевую роль.
Несмотря на локальные столкновения, на этот раз уровень насилия оказался значительно ниже, чем прогнозировали правоохранители. Для сравнения: всего неделей ранее, 10 сентября, во Франции задержали 675 человек, из них 280 – в Париже, а более 500 протестующих оставались под стражей.
Напомним
Ранее сообщалось, что во Франции в знак протеста против сокращений государственных выплат профсоюзы объявили общенациональную забастовку. Ожидалось, что 18 сентября к акциям в 250 городах страны присоединится более 800 000 человек.
10 сентября протестующие во Франции вышли на акцию под названием "Заблокировать все", выражая недовольство политикой Макрона и бюджетными сокращениями. В тот день было задержано много участников беспорядков, полиция применяла слезоточивый газ.