Во Франции задержали более 300 протестующих: митинги оказались менее напряженными, чем ожидалось

Во Франции массовые протесты охватили страну, люди не согласны с политикой властей по сокращению государственных выплат. По информации правоохранителей, акции прошли в более чем 700 населенных пунктах, собрав около полумиллиона человек, из которых от 50 до 100 тысяч протестовали в Париже. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Подробности

Французская полиция в этот четверг, 18 сентября, арестовала 309 участников массовых протестов, охвативших страну.

Демонстрация в столице стартовала на площади Бастилии, прошла через площадь Республики и завершилась на площади Нации. Чтобы предотвратить возможные беспорядки, полиция заранее разослала предприятиям вдоль маршрута инструкции по мерам безопасности – от закрытия заведений до повышенной бдительности.

Действия были менее интенсивными, чем ожидалось. По всей стране было зафиксировано 700 акций. Предварительное расположение наших правоохранительных органов имело сдерживающий эффект – отметил министр МВД Бруно Ретайо.

По информации уходящего в отставку министра, к охране порядка было привлечено более 6 тысяч полицейских и жандармов. Министр внутренних дел заявил, что превентивное присутствие силовиков сыграло ключевую роль.

Несмотря на локальные столкновения, на этот раз уровень насилия оказался значительно ниже, чем прогнозировали правоохранители. Для сравнения: всего неделей ранее, 10 сентября, во Франции задержали 675 человек, из них 280 – в Париже, а более 500 протестующих оставались под стражей.

Напомним

Ранее сообщалось, что во Франции в знак протеста против сокращений государственных выплат профсоюзы объявили общенациональную забастовку. Ожидалось, что 18 сентября к акциям в 250 городах страны присоединится более 800 000 человек.

10 сентября протестующие во Франции вышли на акцию под названием "Заблокировать все", выражая недовольство политикой Макрона и бюджетными сокращениями. В тот день было задержано много участников беспорядков, полиция применяла слезоточивый газ.