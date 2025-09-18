Франція готується до масових протестів: очікується, що понад 800 тисяч людей вийдуть на вулиці

На знак проти скорочень державних виплат у Франції профспілки оголосили загальнонаціональний страйк. Очікується, що 18 вересня до акцій у 250 містах країни приєднається понад 800 000 людей. Про це пише видання Еuractiv, пише УНН.

Деталі

Такі масові протести стануть найбільшим викликом для нового прем’єр-міністра країни Себастьяна Лекорню, який щойно розпочав переговори з опозицією щодо бюджету на 2026 рік.

Новим прем'єром Франції став Себастьян Лекорню

Раніше повідомлялось, у новому плані уряду передбачено економію у розмірі 44 мільярдів євро, яку ще влітку анонсував попередній глава уряду Франсуа Байру. Тепер Лекорню має довести здатність свого кабінету втримати ситуацію під контролем під час того, як люди масово виходять на вулиці з протестами.

Вперше з часу пенсійної реформи 2023 року до страйку приєдналися всі профспілкові об’єднання. Акція може паралізувати роботу ключових сфер – від шкіл та транспорту до енергетики, збору відходів та навіть засобів масової інформації.

Якщо потрібна економія, уряд має почати з припинення податкових виплат найбагатшим – заявив виданню Euractiv Дені Бреан, член Федерального бюро металургів CGT.

Він різко розкритикував "211 мільярдів євро державної допомоги", спрямованої приватним компаніям.

Правоохоронці Франції вже готуються до потенційних заворушень у містах. Міністр внутрішніх справ, що йде у відставку, Бруно Ретайлло попередив про можливий "саботаж" та дії "ультралівих угруповань, схильних до насильства". За словами міністра, до протестів можуть долучитися від 5000 до 10 000 радикально налаштованих активістів. Для забезпечення порядку по всій країні буде залучено понад 80 000 поліцейських та жандармів.

Мобілізація відбувається лише через тиждень після масових виступів 10 вересня, які зібрали майже 200 000 учасників під гаслом "Блокувати все".

Нагадаємо

10 вересня протестувальники у Франції вийшли на акцію під назвою "Заблокувати все", висловлюючи невдоволення політикою Макрона та бюджетними скороченнями. В той день було затримано майже 300 учасників заворушень, поліція застосовувала сльозогінний газ.