Новим прем'єром Франції став Себастьян Лекорню

Президент Еммануель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром. Він доручив йому спробувати знайти консенсус у розділеному парламенті та ухвалити бюджет на 2026 рік, повідомляє CNN, пише УНН.

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Франсуа Байру подав у відставку, яку Макрон прийняв. Він був змушений скласти повноваження лише через дев'ять місяців перебування на посаді, оскільки не виконав головної обіцянки: просунути непопулярний план щодо приборкання зростаючого дефіциту бюджету Франції.

Перед голосуванням за довіру Байру попередив законодавців, що його усунення не вирішить проблем країни.

Ви маєте владу повалити уряд, але ви не маєте влади стерти реальність. Реальність залишатиметься невблаганною: витрати продовжуватимуть зростати, а тягар боргу, який і без того нестерпний, ставатиме все важчим і дорожчим