16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Новим прем'єром Франції став Себастьян Лекорню

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Президент Франції призначив міністра оборони Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром. Це сталось після відставки Франсуа Байру, який не зміг приборкати дефіцит бюджету.

Новим прем'єром Франції став Себастьян Лекорню

Президент Еммануель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром. Він доручив йому спробувати знайти консенсус у розділеному парламенті та ухвалити бюджет на 2026 рік, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Франсуа Байру подав у відставку, яку Макрон прийняв. Він був змушений скласти повноваження лише через дев'ять місяців перебування на посаді, оскільки не виконав головної обіцянки: просунути непопулярний план щодо приборкання зростаючого дефіциту бюджету Франції.

Перед голосуванням за довіру Байру попередив законодавців, що його усунення не вирішить проблем країни.

Ви маєте владу повалити уряд, але ви не маєте влади стерти реальність. Реальність залишатиметься невблаганною: витрати продовжуватимуть зростати, а тягар боргу, який і без того нестерпний, ставатиме все важчим і дорожчим 

– сказав він.

Тепер Лекорню зіштовхнувся з подвійним викликом: вивести Францію з фінансового трясовини, одночасно очолюючи уряд, на який можуть очікувати масові протести. У середу заплановані загальнонаціональні демонстрації та блокування автомагістралей, а 18 вересня відбудеться ширший страйк під керівництвом профспілок.

Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"06.09.25, 20:13 • 11117 переглядiв

Нагадаємо

8 вересня у парламенті Франції більшістю голосів підтримали вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру, який обіймав посаду дев’ять місяців. 

Павло Зінченко

Новини Світу
Франсуа Байру
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція