17:31 • 1998 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 4590 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 11734 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 14080 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 35922 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 23273 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24862 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25952 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26549 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29664 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Французький уряд отримав вотум недовіри. Макрон призначить нового прем'єра найближчими днями

Київ • УНН

 • 76 перегляди

8 вересня парламент Франції більшістю голосів підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру. Він подасть заяву про відставку президенту Емануелю Макрону вже завтра.

Французький уряд отримав вотум недовіри. Макрон призначить нового прем'єра найближчими днями

8 вересня у парламенті Франції більшістю голосів підтримали вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру, який обіймав посаду дев’ять місяців. Він подасть президенту Емануелю Макрону заяву про відставку вже завтра, пише УНН із посиланням на France 24.

Деталі

Сьогодні, 8 вересня, французькі законодавці проголосували за повалення уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру переважною більшістю голосів. За повідомленнями урядових джерел, Байру подасть заяву про відставку Макрону у вівторок вранці.

Відповідно до статті 50 Конституції, прем'єр-міністр повинен подати заяву про відставку свого уряду 

– заявила спікер парламенту Яель Браун-Піве.

Єлисейський палац заявив, що президент Еммануель Макрон "взяв до відома" рішення Національних зборів про повалення уряду Франсуа Байру, заявивши, що нового прем'єр-міністра буде призначено "найближчими днями".

Доповнення

Байру, який був на посаді всього дев’ять місяців, несподівано оголосив вотум довіри, здивувавши навіть власних союзників. Він прагнув завершити тривале протистояння навколо свого бюджету жорсткої економії, який передбачає скорочення витрат на майже 44 мільярди євро для зменшення державного боргу Франції. У підсумку він став першим прем'єр-міністром в історії сучасної Франції, якого було усунуто з посади в результаті того, що він "програв" вотум довіри. Під час голосування в Національних зборах 364 депутати проголосували за те, що вони не довіряють уряду, тоді як лише 194 висловили йому свою довіру.

Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну07.09.25, 16:58 • 13310 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Франсуа Байру
Емманюель Макрон
Франція