Французький уряд отримав вотум недовіри. Макрон призначить нового прем'єра найближчими днями
Київ • УНН
8 вересня парламент Франції більшістю голосів підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру. Він подасть заяву про відставку президенту Емануелю Макрону вже завтра.
Деталі
Сьогодні, 8 вересня, французькі законодавці проголосували за повалення уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру переважною більшістю голосів. За повідомленнями урядових джерел, Байру подасть заяву про відставку Макрону у вівторок вранці.
Відповідно до статті 50 Конституції, прем'єр-міністр повинен подати заяву про відставку свого уряду
Єлисейський палац заявив, що президент Еммануель Макрон "взяв до відома" рішення Національних зборів про повалення уряду Франсуа Байру, заявивши, що нового прем'єр-міністра буде призначено "найближчими днями".
Доповнення
Байру, який був на посаді всього дев’ять місяців, несподівано оголосив вотум довіри, здивувавши навіть власних союзників. Він прагнув завершити тривале протистояння навколо свого бюджету жорсткої економії, який передбачає скорочення витрат на майже 44 мільярди євро для зменшення державного боргу Франції. У підсумку він став першим прем'єр-міністром в історії сучасної Франції, якого було усунуто з посади в результаті того, що він "програв" вотум довіри. Під час голосування в Національних зборах 364 депутати проголосували за те, що вони не довіряють уряду, тоді як лише 194 висловили йому свою довіру.
