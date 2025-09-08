Французское правительство получило вотум недоверия. Макрон назначит нового премьера в ближайшие дни

$41.220.13
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 5216 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 12081 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 14264 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 36114 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23359 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24940 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25999 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26574 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29678 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52 • 10667 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27 • 33224 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"8 сентября, 12:23 • 27556 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 16024 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto13:17 • 7174 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 12074 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 16047 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 71337 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 56269 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 56948 просмотра
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 4694 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 4906 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 71337 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 38782 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 42804 просмотра
Французское правительство получило вотум недоверия. Макрон назначит нового премьера в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 420 просмотра

8 сентября парламент Франции большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. Он подаст заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону уже завтра.

Французское правительство получило вотум недоверия. Макрон назначит нового премьера в ближайшие дни

8 сентября парламент Франции большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, который занимал должность девять месяцев. Он подаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке уже завтра, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Сегодня, 8 сентября, французские законодатели проголосовали за свержение правительства премьер-министра Франсуа Байру подавляющим большинством голосов. По сообщениям правительственных источников, Байру подаст заявление об отставке Макрону во вторник утром.

В соответствии со статьей 50 Конституции, премьер-министр должен подать заявление об отставке своего правительства 

– заявила спикер парламента Яэль Браун-Пиве.

Елисейский дворец заявил, что президент Эммануэль Макрон "принял к сведению" решение Национального собрания о свержении правительства Франсуа Байру, заявив, что новый премьер-министр будет назначен "в ближайшие дни".

Дополнение

Байру, который был на посту всего девять месяцев, неожиданно объявил вотум доверия, удивив даже собственных союзников. Он стремился завершить длительное противостояние вокруг своего бюджета жесткой экономии, который предусматривает сокращение расходов на почти 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга Франции. В итоге он стал первым премьер-министром в истории современной Франции, который был отстранен от должности в результате того, что он "проиграл" вотум доверия. Во время голосования в Национальном собрании 364 депутата проголосовали за то, что они не доверяют правительству, тогда как только 194 выразили ему свое доверие.

Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину07.09.25, 16:58 • 13312 просмотров

Алена Уткина

Франсуа Байру
Эмманюэль Макрон
Франция