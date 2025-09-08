Французское правительство получило вотум недоверия. Макрон назначит нового премьера в ближайшие дни
Киев • УНН
8 сентября парламент Франции большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, который занимал должность девять месяцев. Он подаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке уже завтра, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Сегодня, 8 сентября, французские законодатели проголосовали за свержение правительства премьер-министра Франсуа Байру подавляющим большинством голосов. По сообщениям правительственных источников, Байру подаст заявление об отставке Макрону во вторник утром.
В соответствии со статьей 50 Конституции, премьер-министр должен подать заявление об отставке своего правительства
Елисейский дворец заявил, что президент Эммануэль Макрон "принял к сведению" решение Национального собрания о свержении правительства Франсуа Байру, заявив, что новый премьер-министр будет назначен "в ближайшие дни".
Дополнение
Байру, который был на посту всего девять месяцев, неожиданно объявил вотум доверия, удивив даже собственных союзников. Он стремился завершить длительное противостояние вокруг своего бюджета жесткой экономии, который предусматривает сокращение расходов на почти 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга Франции. В итоге он стал первым премьер-министром в истории современной Франции, который был отстранен от должности в результате того, что он "проиграл" вотум доверия. Во время голосования в Национальном собрании 364 депутата проголосовали за то, что они не доверяют правительству, тогда как только 194 выразили ему свое доверие.
