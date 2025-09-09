$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 16167 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 11677 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 39944 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 69028 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 58807 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35795 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30005 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28923 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40882 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 16167 просмотра
Новым премьером Франции стал Себастьян Лекорню

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

Президент Франции назначил министра обороны Себастьяна Лекорню премьер-министром. Это произошло после отставки Франсуа Байру, который не смог обуздать дефицит бюджета.

Новым премьером Франции стал Себастьян Лекорню

Президент Эммануэль Макрон назначил министра обороны Себастьяна Лекорню премьер-министром. Он поручил ему попытаться найти консенсус в разделенном парламенте и принять бюджет на 2026 год, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Ранее в понедельник премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку, которую Макрон принял. Он был вынужден сложить полномочия всего через девять месяцев пребывания в должности, поскольку не выполнил главного обещания: продвинуть непопулярный план по обузданию растущего дефицита бюджета Франции.

Перед голосованием за доверие Байру предупредил законодателей, что его отстранение не решит проблем страны.

Вы имеете власть свергнуть правительство, но вы не имеете власти стереть реальность. Реальность будет оставаться неумолимой: расходы будут продолжать расти, а бремя долга, которое и без того невыносимо, будет становиться все тяжелее и дороже 

– сказал он.

Теперь Лекорню столкнулся с двойным вызовом: вывести Францию из финансовой трясины, одновременно возглавляя правительство, которое могут ожидать массовые протесты. В среду запланированы общенациональные демонстрации и блокирование автомагистралей, а 18 сентября состоится более широкая забастовка под руководством профсоюзов.

Напомним

8 сентября в парламенте Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, который занимал должность девять месяцев. 

Павел Зинченко

