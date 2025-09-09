Новым премьером Франции стал Себастьян Лекорню
Киев • УНН
Президент Франции назначил министра обороны Себастьяна Лекорню премьер-министром. Это произошло после отставки Франсуа Байру, который не смог обуздать дефицит бюджета.
Президент Эммануэль Макрон назначил министра обороны Себастьяна Лекорню премьер-министром. Он поручил ему попытаться найти консенсус в разделенном парламенте и принять бюджет на 2026 год, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Ранее в понедельник премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку, которую Макрон принял. Он был вынужден сложить полномочия всего через девять месяцев пребывания в должности, поскольку не выполнил главного обещания: продвинуть непопулярный план по обузданию растущего дефицита бюджета Франции.
Перед голосованием за доверие Байру предупредил законодателей, что его отстранение не решит проблем страны.
Вы имеете власть свергнуть правительство, но вы не имеете власти стереть реальность. Реальность будет оставаться неумолимой: расходы будут продолжать расти, а бремя долга, которое и без того невыносимо, будет становиться все тяжелее и дороже
Теперь Лекорню столкнулся с двойным вызовом: вывести Францию из финансовой трясины, одновременно возглавляя правительство, которое могут ожидать массовые протесты. В среду запланированы общенациональные демонстрации и блокирование автомагистралей, а 18 сентября состоится более широкая забастовка под руководством профсоюзов.
Напомним
8 сентября в парламенте Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, который занимал должность девять месяцев.