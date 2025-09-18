Франция готовится к массовым протестам: ожидается, что более 800 тысяч человек выйдут на улицы

В знак протеста против сокращения государственных выплат во Франции профсоюзы объявили общенациональную забастовку. Ожидается, что 18 сентября к акциям в 250 городах страны присоединится более 800 000 человек. Об этом пишет издание Euractiv, пишет УНН.

Детали

Такие массовые протесты станут самым большим вызовом для нового премьер-министра страны Себастьяна Лекорню, который только что начал переговоры с оппозицией по бюджету на 2026 год.

Новым премьером Франции стал Себастьян Лекорню

Ранее сообщалось, что в новом плане правительства предусмотрена экономия в размере 44 миллиардов евро, которую еще летом анонсировал предыдущий глава правительства Франсуа Байру. Теперь Лекорню должен доказать способность своего кабинета удержать ситуацию под контролем в то время, как люди массово выходят на улицы с протестами.

Впервые со времени пенсионной реформы 2023 года к забастовке присоединились все профсоюзные объединения. Акция может парализовать работу ключевых сфер – от школ и транспорта до энергетики, сбора отходов и даже средств массовой информации.

Если нужна экономия, правительство должно начать с прекращения налоговых выплат самым богатым – заявил изданию Euractiv Дени Бреан, член Федерального бюро металлургов CGT.

Он резко раскритиковал "211 миллиардов евро государственной помощи", направленной частным компаниям.

Правоохранительные органы Франции уже готовятся к потенциальным беспорядкам в городах. Уходящий в отставку министр внутренних дел Бруно Ретайлло предупредил о возможном "саботаже" и действиях "ультралевых группировок, склонных к насилию". По словам министра, к протестам могут присоединиться от 5000 до 10 000 радикально настроенных активистов. Для обеспечения порядка по всей стране будет привлечено более 80 000 полицейских и жандармов.

Мобилизация происходит всего через неделю после массовых выступлений 10 сентября, которые собрали почти 200 000 участников под лозунгом "Блокировать все".

Напомним

10 сентября протестующие во Франции вышли на акцию под названием "Заблокировать все", выражая недовольство политикой Макрона и бюджетными сокращениями. В тот день было задержано почти 300 участников беспорядков, полиция применяла слезоточивый газ.