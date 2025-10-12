Работники порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней для переговоров
Киев • УНН
Сотни работников порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней с понедельника. Это даст возможность новым переговорам между профсоюзами и работодателями по повышению зарплат.
Сотни работников нидерландского порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней с понедельника, чтобы дать возможность новым переговорам между профсоюзами и работодателями по повышению зарплат. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Забастовка в порту Роттердама, которая началась в среду и парализовала работу крупнейшего контейнерного порта Европы, временно приостанавливается. В забастовке принимают участие около 700 работников, занятых креплением грузов на контейнеровозах, что привело к задержкам погрузки и разгрузки судов. Работники требуют повышения заработной платы.
В Италии прошла всеобщая забастовка и массовые протесты в поддержку Газы23.09.25, 02:40 • 3350 просмотров
По решению суда, забастовка будет прекращена с 7:00 утра понедельника до того же времени пятницы, чтобы дать профсоюзу FNV и компаниям новое время для переговоров. Новый раунд встреч запланирован на воскресенье утром.
Суд предупредил, что забастовка может быть возобновлена, если до пятницы не будет достигнуто соглашение, и компании будут иметь право обратиться в суд для принудительного разрешения конфликта. Пока приостановка забастовки дает шанс на урегулирование ситуации и возобновление работы порта без дополнительных задержек.
Во Франции задержали более 300 протестующих: митинги оказались менее напряженными, чем ожидалось19.09.25, 11:33 • 3023 просмотра