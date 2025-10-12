Работники порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней для переговоров

$41.510.00
Эксклюзив
14:28 • 3952 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 4842 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 60820 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 88444 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 47686 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 51424 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40160 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30044 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37814 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44180 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
"Безосновательные и клеветнические": Куба отреагировала на обвинения в участии в войне в Украине12 октября, 05:46 • 3878 просмотра
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 10222 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto12 октября, 07:41 • 11093 просмотра
Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12 октября, 08:59 • 4864 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 7272 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 3942 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 60812 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 88438 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 40187 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 75454 просмотра
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 7336 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 43941 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 48150 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 50149 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 115903 просмотра
Работники порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней для переговоров

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Сотни работников порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней с понедельника. Это даст возможность новым переговорам между профсоюзами и работодателями по повышению зарплат.

Работники порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней для переговоров

Сотни работников нидерландского порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней с понедельника, чтобы дать возможность новым переговорам между профсоюзами и работодателями по повышению зарплат. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Забастовка в порту Роттердама, которая началась в среду и парализовала работу крупнейшего контейнерного порта Европы, временно приостанавливается. В забастовке принимают участие около 700 работников, занятых креплением грузов на контейнеровозах, что привело к задержкам погрузки и разгрузки судов. Работники требуют повышения заработной платы.

В Италии прошла всеобщая забастовка и массовые протесты в поддержку Газы23.09.25, 02:40 • 3350 просмотров

По решению суда, забастовка будет прекращена с 7:00 утра понедельника до того же времени пятницы, чтобы дать профсоюзу FNV и компаниям новое время для переговоров. Новый раунд встреч запланирован на воскресенье утром.

Суд предупредил, что забастовка может быть возобновлена, если до пятницы не будет достигнуто соглашение, и компании будут иметь право обратиться в суд для принудительного разрешения конфликта. Пока приостановка забастовки дает шанс на урегулирование ситуации и возобновление работы порта без дополнительных задержек.

Во Франции задержали более 300 протестующих: митинги оказались менее напряженными, чем ожидалось19.09.25, 11:33 • 3023 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Роттердам