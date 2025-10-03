Сотні кав'ярень Starbucks закривають у США: це може вплинути на вартість житла

Сотні кав'ярень Starbucks закриваються у США, і це може вплинути на вартість житла по всій країні, повідомляє Realtor.com, пише УНН.

Деталі

Starbucks, невід'ємна частина багатьох спільнот, закриває сотні кав'ярень по всій території США, і жоден район не застрахований від скорочення кількості кав'ярень - як у передмістях, так і в мегаполісах.

Кавовий гігант заявляє, що план полягає в закритті кав'ярень, які фінансово неефективні або не здатні забезпечити рівень обслуговування, до якого звикли клієнти.

"Під час перевірки ми виявили кав'ярні, де ми не можемо створити фізичне середовище, на яке очікують наші клієнти та партнери, або де ми не бачимо шляху до досягнення фінансових результатів, і ці кав'ярні будуть закриті", - заявив у нещодавньому пресрелізі Браян Ніккол, голова ради директорів і генеральний директор Starbucks.

Starbucks традиційно розташовується у пожвавлених районах. А враховуючи, що в деяких місцях ціна на гранді латте наближається до 6 доларів, можна очікувати появи Starbucks у районах із середнім та вищим середнім класом, зазначає видання.

Тодд Дроулетт, експерт з нерухомості, який колись був наймолодшим ексклюзивним брокером Starbucks, який займався пошуком нових точок, а тепер представляє інтереси великого франчайзі Dunkin' Donuts у Нью-Йорку, погоджується з цим. "Люди оцінюють весь спектр послуг району. Близькість до інфраструктури підвищує привабливість. Сьогодні всім хочеться зручності", - розповів Дроулетт.

Відхід великого бренду, такого як Starbucks, може спричинити ланцюгову реакцію на місцевому ринку нерухомості - зазначає видання.

Відкриття нового Starbucks давно асоціюється з "ефектом Starbucks" - терміном, який використовується для опису того, як присутність бренду часто сигналізує про добробут, що зростає, і привабливість району.

"Присутність кафе може підвищити привабливість району, поряд з іншими факторами, які спочатку переконали компанію відкрити цей заклад", - пояснює Ганна Джонс, старший аналітик з економічних досліджень.

"Іншими словами, Starbucks не сприяє зростанню вартості житла сам собою; натомість він, як правило, відкриває кав'ярні в районах, де вже діють інші фактори, такі як економічне зростання, зростання попиту та зростання цін на нерухомість", - зазначила вона.

Джонс вважає, що закриття може змінити це сприйняття, сигналізуючи про зниження пішохідного трафіку чи споживчого попиту.

Дроулетт додає, що хоча одне закриття може не завдати довгострокової шкоди, кілька закриттів можуть започаткувати негативну тенденцію.

"Якщо це почне низхідну спіраль з двох або більше (точо), це негативно позначиться на вартості навколишньої нерухомості", - зазначив Дроулетт.

У дослідженні Emerald Insight, проведеному в 2019 році, вивчався вплив Starbucks на місцеві ринки нерухомості в Мангеттені у Нью-Йорку в США. Дослідники виявили статистично значущу позитивну кореляцію між розташуванням Starbucks та орендною платою за сусідні офіси.

Використовуючи докладні багаторічні дані, включаючи щільність робочих місць, індекс WalkScore, транспортну доступність та впізнаваність бренду Starbucks, дослідники виявили, що орендна плата за комерційну нерухомість поблизу точок Starbucks зросла. Однак зв'язок між Starbucks та орендною платою за житло виявився слабким: спостерігалося лише скромне підвищення на 2,3%, при цьому статистичний рівень значущості становив лише 10%.

Це говорить про те, що хоча Starbucks може підвищувати привабливість комерційного району, він не обов'язково безпосередньо впливає на вартість житлової нерухомості. Навпаки, його присутність може відображати і посилювати загальніші економічні та демографічні тенденції, які вже спостерігаються.

Закриття Starbucks може не призвести до негайного зниження вартості нерухомості, але може сигналізувати про послаблення попиту, зниження пішохідної доступності та зміну динаміки розвитку району, особливо якщо вони розташовані в ключових комерційних коридорах, зауважує видання.

