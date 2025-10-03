$41.280.05
Сотни кофеен Starbucks закрываются в США: это может повлиять на стоимость жилья

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Starbucks закрывает сотни кофеен в США из-за финансовой неэффективности, что может повлиять на стоимость жилья. Закрытие сигнализирует о снижении спроса и изменении динамики развития района, особенно в коммерческих коридорах.

Сотни кофеен Starbucks закрываются в США: это может повлиять на стоимость жилья

Сотни кофеен Starbucks закрываются в США, и это может повлиять на стоимость жилья по всей стране, сообщает Realtor.com, пишет УНН.

Детали

Starbucks, неотъемлемая часть многих сообществ, закрывает сотни кофеен по всей территории США, и ни один район не застрахован от сокращения количества кофеен - как в пригородах, так и в мегаполисах.

Кофейный гигант заявляет, что план состоит в закрытии кофеен, которые финансово неэффективны или не способны обеспечить уровень обслуживания, к которому привыкли клиенты.

"Во время проверки мы обнаружили кофейни, где мы не можем создать физическую среду, которую ожидают наши клиенты и партнеры, или где мы не видим пути к достижению финансовых результатов, и эти кофейни будут закрыты", - заявил в недавнем пресс-релизе Брайан Никкол, председатель совета директоров и генеральный директор Starbucks.

Starbucks традиционно располагается в оживленных районах. А учитывая, что в некоторых местах цена на гранде латте приближается к 6 долларам, можно ожидать появления Starbucks в районах со средним и выше среднего классом, отмечает издание.

Тодд Дроулетт, эксперт по недвижимости, который когда-то был самым молодым эксклюзивным брокером Starbucks, занимавшимся поиском новых точек, а теперь представляет интересы крупного франчайзи Dunkin' Donuts в Нью-Йорке, соглашается с этим.  "Люди оценивают весь спектр услуг района. Близость к инфраструктуре повышает привлекательность. Сегодня всем хочется удобства", - рассказал Дроулетт.

Уход крупного бренда, такого как Starbucks, может вызвать цепную реакцию на местном рынке недвижимости

- отмечает издание.

Открытие нового Starbucks давно ассоциируется с "эффектом Starbucks" - термином, который используется для описания того, как присутствие бренда часто сигнализирует о растущем благосостоянии и привлекательности района.

"Присутствие кафе может повысить привлекательность района, наряду с другими факторами, которые изначально убедили компанию открыть это заведение", - объясняет Ханна Джонс, старший аналитик по экономическим исследованиям.

"Другими словами, Starbucks не способствует росту стоимости жилья сам по себе; вместо этого он, как правило, открывает кофейни в районах, где уже действуют другие факторы, такие как экономический рост, рост спроса и рост цен на недвижимость", - отметила она.

Джонс считает, что закрытие может изменить это восприятие, сигнализируя о снижении пешеходного трафика или потребительского спроса.

Дроулетт добавляет, что хотя одно закрытие может не нанести долгосрочного ущерба, несколько закрытий могут положить начало негативной тенденции.

"Если это начнет нисходящую спираль из двух или более (точек),  это негативно скажется на стоимости окружающей недвижимости", - отметил  Дроулетт.

В исследовании Emerald Insight, проведенном в 2019 году, изучалось влияние Starbucks на местные рынки недвижимости в Манхэттене в Нью-Йорке в США. Исследователи обнаружили статистически значимую положительную корреляцию между расположением Starbucks и арендной платой за соседние офисы.

Используя подробные многолетние данные, включая плотность рабочих мест, индекс WalkScore, транспортную доступность и узнаваемость бренда Starbucks, исследователи обнаружили, что арендная плата за коммерческую недвижимость вблизи точек Starbucks выросла. Однако связь между Starbucks и арендной платой за жилье оказалась слабой: наблюдалось лишь скромное повышение на 2,3%, при этом статистический уровень значимости составлял лишь 10%.

Это говорит о том, что хотя Starbucks может повышать привлекательность коммерческого района, он не обязательно напрямую влияет на стоимость жилой недвижимости. Напротив, его присутствие может отражать и усиливать более общие экономические и демографические тенденции, которые уже наблюдаются.

Закрытие Starbucks может не привести к немедленному снижению стоимости недвижимости, но может сигнализировать об ослаблении спроса, снижении пешеходной доступности и изменении динамики развития района, особенно если они расположены в ключевых коммерческих коридорах, отмечает издание.

