Крах інтернету на дві години: збій Amazon Web Services спричинив хвилю мемів і паніку в соцмережах

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Глобальний збій у роботі Amazon Web Services паралізував десятки популярних сайтів і застосунків, спровокувавши хвилю мемів у соцмережах. Проблеми торкнулися сервісів від Roblox до Microsoft 365, але Amazon запевнила, що кібератаки не було.

Крах інтернету на дві години: збій Amazon Web Services спричинив хвилю мемів і паніку в соцмережах

Глобальний збій у роботі Amazon Web Services у понеділок паралізував десятки популярних сайтів і застосунків, викликавши справжній "мемний апокаліпсис" у соцмережах. Користувачі з усього світу жартували про "кінець інтернету", публікуючи вірусні картинки з Гомером Сімпсоном, собакою в палаючій кімнаті та панічними офісними працівниками. Про це йдеться в матеріалі New York Post, пише УНН.

Деталі

Проблеми почалися близько 3:00 ранку за східним часом і торкнулися таких сервісів, як Roblox, Snapchat, Ring, Fortnite, Hulu, Venmo, Coinbase, WhatsApp, Microsoft 365, Starbucks і навіть системи замовлень McDonald’s. Певний час не працювали також портал британської податкової служби та інші урядові сайти.

Amazon поділилася "першим поглядом" на новий ядерний об'єкт у США17.10.25, 13:28 • 3498 переглядiв

На сторінці Amazon Web Services компанія повідомила про "операційну проблему в регіоні US-EAST-1", пов’язану з дата-центром у Північній Вірджинії. Інженери фіксували підвищений рівень помилок і затримок, а пізніше змогли відновити роботу більшості систем.

Попри швидке усунення збоїв, соцмережі були безжальні. Хештеги #AWSdown та #internetcrash стрімко набирали популярності, а користувачі змагалися у дотепності, публікуючи жарти про "репетицію кінця цивілізації" та колажі з техніками Amazon, які "рятують сервери з вогню".

Експерти зазначають, що інцидент став нагадуванням про вразливість глобальної інтернет-інфраструктури, яка фактично залежить від трьох хмарних гігантів – Amazon, Microsoft та Google.

Гаррі Гелпін, генеральний директор NymVPN, у коментарі The New York Times пояснив, що першопричиною, ймовірно, став збій у головному центрі обробки даних AWS. 

В роботі Microsoft Azure виникли проблеми через пошкодження підводних кабелів у Червоному морі 07.09.25, 02:15 • 5181 перегляд

Якщо вся інфраструктура країни залежить від кількох постачальників у США, і будь-що може вийти з ладу – випадково чи навмисно – це надзвичайно небезпечна ситуація 

– зазначив Гелпін.

Amazon запевнила, що кібератаки не було, а технічна команда продовжує аналізувати журнали систем, щоб остаточно встановити причину інциденту.

Глобальний збій Amazon паралізував частину інтернету: мільйони людей без доступу 20.10.25, 12:15 • 3486 переглядiв

Степан Гафтко

