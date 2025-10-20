Крах інтернету на дві години: збій Amazon Web Services спричинив хвилю мемів і паніку в соцмережах

Глобальний збій у роботі Amazon Web Services у понеділок паралізував десятки популярних сайтів і застосунків, викликавши справжній "мемний апокаліпсис" у соцмережах. Користувачі з усього світу жартували про "кінець інтернету", публікуючи вірусні картинки з Гомером Сімпсоном, собакою в палаючій кімнаті та панічними офісними працівниками. Про це йдеться в матеріалі New York Post, пише УНН.

Деталі

Проблеми почалися близько 3:00 ранку за східним часом і торкнулися таких сервісів, як Roblox, Snapchat, Ring, Fortnite, Hulu, Venmo, Coinbase, WhatsApp, Microsoft 365, Starbucks і навіть системи замовлень McDonald’s. Певний час не працювали також портал британської податкової служби та інші урядові сайти.

На сторінці Amazon Web Services компанія повідомила про "операційну проблему в регіоні US-EAST-1", пов’язану з дата-центром у Північній Вірджинії. Інженери фіксували підвищений рівень помилок і затримок, а пізніше змогли відновити роботу більшості систем.

Попри швидке усунення збоїв, соцмережі були безжальні. Хештеги #AWSdown та #internetcrash стрімко набирали популярності, а користувачі змагалися у дотепності, публікуючи жарти про "репетицію кінця цивілізації" та колажі з техніками Amazon, які "рятують сервери з вогню".

Експерти зазначають, що інцидент став нагадуванням про вразливість глобальної інтернет-інфраструктури, яка фактично залежить від трьох хмарних гігантів – Amazon, Microsoft та Google.

Гаррі Гелпін, генеральний директор NymVPN, у коментарі The New York Times пояснив, що першопричиною, ймовірно, став збій у головному центрі обробки даних AWS.

Якщо вся інфраструктура країни залежить від кількох постачальників у США, і будь-що може вийти з ладу – випадково чи навмисно – це надзвичайно небезпечна ситуація – зазначив Гелпін.

Amazon запевнила, що кібератаки не було, а технічна команда продовжує аналізувати журнали систем, щоб остаточно встановити причину інциденту.

