Amazon поділилася "першим поглядом" на новий ядерний об'єкт у США
Київ • УНН
Amazon поділилася новими деталями про свої плани розвитку ядерної енергетики в штаті Вашингтон. Компанія отримає право купувати електроенергію з першої черги проекту потужністю 320 мегават.
Amazon поділилася новими подробицями про свої плани розвитку ядерної енергетики в штаті Вашингтон у США, де розташована штаб-квартира компанії, пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Близько року тому Amazon оголосила про угоду з Energy Northwest, консорціумом комунальних підприємств штату Вашингтон, щодо підтримки будівництва до 12 сучасних реакторів до початку 2030-х років. Після завершення будівництва Amazon отримає право купувати електроенергію з першої черги проекту потужністю 320 мегават. Додаткові потужності будуть доступні Amazon та місцевим комунальним підприємствам.
Відмінна риса цих реакторів полягає в тому, що вони невеликі та модульні, що, як передбачається, зробить їх дешевшими та простішими у розгортанні, ніж існуючі атомні електростанції Америки.
Тепер Amazon опублікувала кілька зображень, які демонструють, як може виглядати перша електростанція в районі Річленда у штаті Вашингтон. Проект, що отримав назву Cascade Advanced Energy Facility, включатиме три секції загальною потужністю 960 мегават, що приблизно достатньо для забезпечення електроенергією 770 000 будинків у США. За даними Amazon, реактор старого гарту приблизно такої ж потужності міг би розміститися на площі понад квадратну милю (259 га), а Cascade, як очікується, займе лише кілька міських кварталів.
Враховуючи, що ці реактори нового покоління все ще перебувають у стадії розробки та мають пройти процедуру ліцензування, будівництво, як очікується, розпочнеться не раніше кінця десятиліття, пише видання.
