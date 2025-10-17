Amazon поделилась "первым взглядом" на новый ядерный объект в США
Amazon поделилась новыми деталями о своих планах развития ядерной энергетики в штате Вашингтон. Компания получит право покупать электроэнергию из первой очереди проекта мощностью 320 мегаватт.
Amazon поделилась новыми подробностями о своих планах развития ядерной энергетики в штате Вашингтон в США, где расположена штаб-квартира компании, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Около года назад Amazon объявила о соглашении с Energy Northwest, консорциумом коммунальных предприятий штата Вашингтон, о поддержке строительства до 12 современных реакторов к началу 2030-х годов. После завершения строительства Amazon получит право покупать электроэнергию из первой очереди проекта мощностью 320 мегаватт. Дополнительные мощности будут доступны Amazon и местным коммунальным предприятиям.
Отличительная особенность этих реакторов заключается в том, что они небольшие и модульные, что, как предполагается, сделает их дешевле и проще в развертывании, чем существующие атомные электростанции Америки.
Теперь Amazon опубликовала несколько изображений, демонстрирующих, как может выглядеть первая электростанция в районе Ричленда в штате Вашингтон. Проект, получивший название Cascade Advanced Energy Facility, будет включать три секции общей мощностью 960 мегаватт, что примерно достаточно для обеспечения электроэнергией 770 000 домов в США. По данным Amazon, реактор старого образца примерно такой же мощности мог бы разместиться на площади более квадратной мили (259 га), а Cascade, как ожидается, займет лишь несколько городских кварталов.
Учитывая, что эти реакторы нового поколения все еще находятся в стадии разработки и должны пройти процедуру лицензирования, строительство, как ожидается, начнется не раньше конца десятилетия, пишет издание.
