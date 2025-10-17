$41.640.12
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Amazon поделилась "первым взглядом" на новый ядерный объект в США

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Amazon поделилась новыми деталями о своих планах развития ядерной энергетики в штате Вашингтон. Компания получит право покупать электроэнергию из первой очереди проекта мощностью 320 мегаватт.

Amazon поделилась "первым взглядом" на новый ядерный объект в США

Amazon поделилась новыми подробностями о своих планах развития ядерной энергетики в штате Вашингтон в США, где расположена штаб-квартира компании, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Около года назад Amazon объявила о соглашении с Energy Northwest, консорциумом коммунальных предприятий штата Вашингтон, о поддержке строительства до 12 современных реакторов к началу 2030-х годов. После завершения строительства Amazon получит право покупать электроэнергию из первой очереди проекта мощностью 320 мегаватт. Дополнительные мощности будут доступны Amazon и местным коммунальным предприятиям.

Отличительная особенность этих реакторов заключается в том, что они небольшие и модульные, что, как предполагается, сделает их дешевле и проще в развертывании, чем существующие атомные электростанции Америки.

Теперь Amazon опубликовала несколько изображений, демонстрирующих, как может выглядеть первая электростанция в районе Ричленда в штате Вашингтон. Проект, получивший название Cascade Advanced Energy Facility, будет включать три секции общей мощностью 960 мегаватт, что примерно достаточно для обеспечения электроэнергией 770 000 домов в США. По данным Amazon, реактор старого образца примерно такой же мощности мог бы разместиться на площади более квадратной мили (259 га), а Cascade, как ожидается, займет лишь несколько городских кварталов.

Учитывая, что эти реакторы нового поколения все еще находятся в стадии разработки и должны пройти процедуру лицензирования, строительство, как ожидается, начнется не раньше конца десятилетия, пишет издание.

Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Электроэнергия
Amazon
Соединённые Штаты