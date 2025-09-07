В роботі Microsoft Azure виникли проблеми через пошкодження підводних кабелів у Червоному морі

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 3786 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 28990 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 51435 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 48066 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 42231 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 48971 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 59600 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35168 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42739 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46377 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.1м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили6 вересня, 13:28 • 14447 перегляди
Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна - Джонсон6 вересня, 14:31 • 3782 перегляди
Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне6 вересня, 16:05 • 3640 перегляди
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО6 вересня, 16:50 • 4320 перегляди
Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"6 вересня, 17:13 • 4582 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 51436 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 48066 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 59600 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 40706 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 63810 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo18:22 • 3618 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 44076 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 97380 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 41997 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 46173 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

В роботі Microsoft Azure виникли проблеми через пошкодження підводних кабелів у Червоному морі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Користувачі хмарних сервісів Microsoft Azure відчувають затримки через пошкодження кількох підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі. Трафік перенаправлено альтернативними маршрутами, але відновлення займе час.

В роботі Microsoft Azure виникли проблеми через пошкодження підводних кабелів у Червоному морі

Користувачі хмарних сервісів Microsoft Azure можуть відчувати затримки в роботі через пошкодження кількох підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі. Трафік вже перенаправлено альтернативними маршрутами, однак компанія попередила, що відновлення займе певний час. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Microsoft, видання Bloomberg, інформагенцію Reuters.

Деталі

В компанії повідомили, що проблеми стосуються трафіку, який проходить через Близький Схід та походить з Азії чи Європи або прямує в ці регіони. Пошкодження підводних волоконно-оптичних кабелів зафіксовано з 05:45 UTC 6 вересня 2025 року.

Усунення обривів підводного оптоволокна може зайняти деякий час, тому ми постійно відстежуватимемо, перебалансуватимемо і оптимізуватимемо маршрутизацію, щоб мінімізувати вплив на клієнтів

- йдеться у заяві Microsoft.

Червоне море є критично важливим телекомунікаційним маршрутом, що з’єднує Європу з Африкою та Азією через Єгипет. Відновлення пошкоджених підводних кабелів може бути ускладнене через регулярні напади єменських хуситів на судна в цьому регіоні.

Microsoft Azure є другим за величиною постачальником хмарних сервісів у світі, поступаючись лише Amazon Web Services (AWS).

Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена29.08.25, 08:32 • 2824 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Reuters
Bloomberg
Asia
Європа
Єгипет
Microsoft