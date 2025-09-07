В роботі Microsoft Azure виникли проблеми через пошкодження підводних кабелів у Червоному морі
Користувачі хмарних сервісів Microsoft Azure відчувають затримки через пошкодження кількох підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі. Трафік перенаправлено альтернативними маршрутами, але відновлення займе час.
Користувачі хмарних сервісів Microsoft Azure можуть відчувати затримки в роботі через пошкодження кількох підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі. Трафік вже перенаправлено альтернативними маршрутами, однак компанія попередила, що відновлення займе певний час. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Microsoft, видання Bloomberg, інформагенцію Reuters.
Деталі
В компанії повідомили, що проблеми стосуються трафіку, який проходить через Близький Схід та походить з Азії чи Європи або прямує в ці регіони. Пошкодження підводних волоконно-оптичних кабелів зафіксовано з 05:45 UTC 6 вересня 2025 року.
Усунення обривів підводного оптоволокна може зайняти деякий час, тому ми постійно відстежуватимемо, перебалансуватимемо і оптимізуватимемо маршрутизацію, щоб мінімізувати вплив на клієнтів
Червоне море є критично важливим телекомунікаційним маршрутом, що з’єднує Європу з Африкою та Азією через Єгипет. Відновлення пошкоджених підводних кабелів може бути ускладнене через регулярні напади єменських хуситів на судна в цьому регіоні.
Microsoft Azure є другим за величиною постачальником хмарних сервісів у світі, поступаючись лише Amazon Web Services (AWS).
