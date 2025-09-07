В роботі Microsoft Azure виникли проблеми через пошкодження підводних кабелів у Червоному морі

Користувачі хмарних сервісів Microsoft Azure можуть відчувати затримки в роботі через пошкодження кількох підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі. Трафік вже перенаправлено альтернативними маршрутами, однак компанія попередила, що відновлення займе певний час. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Microsoft, видання Bloomberg, інформагенцію Reuters.

В компанії повідомили, що проблеми стосуються трафіку, який проходить через Близький Схід та походить з Азії чи Європи або прямує в ці регіони. Пошкодження підводних волоконно-оптичних кабелів зафіксовано з 05:45 UTC 6 вересня 2025 року.

Усунення обривів підводного оптоволокна може зайняти деякий час, тому ми постійно відстежуватимемо, перебалансуватимемо і оптимізуватимемо маршрутизацію, щоб мінімізувати вплив на клієнтів