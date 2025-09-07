В работе Microsoft Azure возникли проблемы из-за повреждения подводных кабелей в Красном море
Киев • УНН
Пользователи облачных сервисов Microsoft Azure могут испытывать задержки в работе из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море. Трафик уже перенаправлен альтернативными маршрутами, однако компания предупредила, что восстановление займет определенное время. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Microsoft, издание Bloomberg, информагентство Reuters.
Детали
В компании сообщили, что проблемы касаются трафика, который проходит через Ближний Восток и исходит из Азии или Европы или направляется в эти регионы. Повреждение подводных волоконно-оптических кабелей зафиксировано с 05:45 UTC 6 сентября 2025 года.
Устранение обрывов подводного оптоволокна может занять некоторое время, поэтому мы постоянно будем отслеживать, перебалансировать и оптимизировать маршрутизацию, чтобы минимизировать влияние на клиентов
Красное море является критически важным телекоммуникационным маршрутом, соединяющим Европу с Африкой и Азией через Египет. Восстановление поврежденных подводных кабелей может быть затруднено из-за регулярных нападений йеменских хуситов на суда в этом регионе.
Microsoft Azure является вторым по величине поставщиком облачных сервисов в мире, уступая только Amazon Web Services (AWS).
