15:34
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 22310 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 23457 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 32905 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 65742 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30030 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30514 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11573 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26276 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26651 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Крах интернета на два часа: сбой Amazon Web Services вызвал волну мемов и панику в соцсетях

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Глобальный сбой в работе Amazon Web Services парализовал десятки популярных сайтов и приложений, спровоцировав волну мемов в соцсетях. Проблемы затронули сервисы от Roblox до Microsoft 365, но Amazon заверила, что кибератаки не было.

Крах интернета на два часа: сбой Amazon Web Services вызвал волну мемов и панику в соцсетях

Глобальный сбой в работе Amazon Web Services в понедельник парализовал десятки популярных сайтов и приложений, вызвав настоящий "мемный апокалипсис" в соцсетях. Пользователи со всего мира шутили о "конце интернета", публикуя вирусные картинки с Гомером Симпсоном, собакой в горящей комнате и паникующими офисными работниками. Об этом говорится в материале New York Post, пишет УНН.

Детали

Проблемы начались около 3:00 утра по восточному времени и затронули такие сервисы, как Roblox, Snapchat, Ring, Fortnite, Hulu, Venmo, Coinbase, WhatsApp, Microsoft 365, Starbucks и даже системы заказов McDonald’s. Некоторое время не работали также портал британской налоговой службы и другие правительственные сайты.

Amazon поделилась "первым взглядом" на новый ядерный объект в США

На странице Amazon Web Services компания сообщила об "операционной проблеме в регионе US-EAST-1", связанной с дата-центром в Северной Вирджинии. Инженеры фиксировали повышенный уровень ошибок и задержек, а позже смогли восстановить работу большинства систем.

Несмотря на быстрое устранение сбоев, соцсети были безжалостны. Хештеги #AWSdown и #internetcrash стремительно набирали популярность, а пользователи соревновались в остроумии, публикуя шутки о "репетиции конца цивилизации" и коллажи с техниками Amazon, которые "спасают серверы из огня".

Эксперты отмечают, что инцидент стал напоминанием об уязвимости глобальной интернет-инфраструктуры, которая фактически зависит от трех облачных гигантов – Amazon, Microsoft и Google.

Гарри Гелпин, генеральный директор NymVPN, в комментарии The New York Times объяснил, что первопричиной, вероятно, стал сбой в главном центре обработки данных AWS. 

В работе Microsoft Azure возникли проблемы из-за повреждения подводных кабелей в Красном море

Если вся инфраструктура страны зависит от нескольких поставщиков в США, и что-либо может выйти из строя – случайно или намеренно – это чрезвычайно опасная ситуация 

– отметил Гелпин.

Amazon заверила, что кибератаки не было, а техническая команда продолжает анализировать журналы систем, чтобы окончательно установить причину инцидента.

Глобальный сбой Amazon парализовал часть интернета: миллионы людей без доступа

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
