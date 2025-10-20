Крах интернета на два часа: сбой Amazon Web Services вызвал волну мемов и панику в соцсетях
Киев • УНН
Глобальный сбой в работе Amazon Web Services парализовал десятки популярных сайтов и приложений, спровоцировав волну мемов в соцсетях. Проблемы затронули сервисы от Roblox до Microsoft 365, но Amazon заверила, что кибератаки не было.
Глобальный сбой в работе Amazon Web Services в понедельник парализовал десятки популярных сайтов и приложений, вызвав настоящий "мемный апокалипсис" в соцсетях. Пользователи со всего мира шутили о "конце интернета", публикуя вирусные картинки с Гомером Симпсоном, собакой в горящей комнате и паникующими офисными работниками. Об этом говорится в материале New York Post, пишет УНН.
Детали
Проблемы начались около 3:00 утра по восточному времени и затронули такие сервисы, как Roblox, Snapchat, Ring, Fortnite, Hulu, Venmo, Coinbase, WhatsApp, Microsoft 365, Starbucks и даже системы заказов McDonald’s. Некоторое время не работали также портал британской налоговой службы и другие правительственные сайты.
На странице Amazon Web Services компания сообщила об "операционной проблеме в регионе US-EAST-1", связанной с дата-центром в Северной Вирджинии. Инженеры фиксировали повышенный уровень ошибок и задержек, а позже смогли восстановить работу большинства систем.
Несмотря на быстрое устранение сбоев, соцсети были безжалостны. Хештеги #AWSdown и #internetcrash стремительно набирали популярность, а пользователи соревновались в остроумии, публикуя шутки о "репетиции конца цивилизации" и коллажи с техниками Amazon, которые "спасают серверы из огня".
Эксперты отмечают, что инцидент стал напоминанием об уязвимости глобальной интернет-инфраструктуры, которая фактически зависит от трех облачных гигантов – Amazon, Microsoft и Google.
Гарри Гелпин, генеральный директор NymVPN, в комментарии The New York Times объяснил, что первопричиной, вероятно, стал сбой в главном центре обработки данных AWS.
Если вся инфраструктура страны зависит от нескольких поставщиков в США, и что-либо может выйти из строя – случайно или намеренно – это чрезвычайно опасная ситуация
Amazon заверила, что кибератаки не было, а техническая команда продолжает анализировать журналы систем, чтобы окончательно установить причину инцидента.
