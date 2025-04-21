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У Південному Техасі відкриється перший "Starbucks", надрукований на 3D-принтері

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Перший у світі заклад Starbucks, повністю надрукований на 3D-принтері, готується до відкриття 24 квітня у Браунсвіллі, штат Техас. Ця унікальна будівля площею 130 кв.м. з бетону коштувала близько $1.98 мільйона.

У Південному Техасі відкриється перший "Starbucks", надрукований на 3D-принтері

У Браунсвіллі, штат Техас будується перший заклад "Starbucks", повністю надрукований на 3D-принтері. Заклад зможе прийняти своїх перших клієнтів уже наступного четверга, 24 квітня.

Про це повідомляє УНН із посиланням на MySa.

Видання зазначає, що будівництво крихітного кафе, розташованого на бульварі Бока-Чіка, 2491, майже завершено. Відкриття заплановане на 24 квітня.

Новий "Starbucks" стане першим закладом компанії, надрукованим на 3D-принтері, і першим, який побудує Lakeside Commercial Builders, будівельна фірма, розташована в Терреллі, на схід від Далласа,

 - йдеться у публікації.

Будівля площею 130 квадратних метрів зроблена з сірого бетону, надрукованого на місці. Зовнішня частина складається з гофрованих плит та має закруглені кути.

За даними Техаського департаменту ліцензування та регулювання, будівництво будівлі коштувало приблизно 1,98 млн доларів.

Любителям кави також будуть доступні послуги проїзду. Відповідно до планів, опублікованих на порталі дозвільних документів міста Браунсвілль, у приміщенні не буде місць для відпочинку.

Компанія Starbucks повинна виплатити 50 млн доларів чоловіку за опіки від гарячої кави в Лос-Анджелесі16.03.25, 04:53 • 25049 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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