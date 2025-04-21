У Південному Техасі відкриється перший "Starbucks", надрукований на 3D-принтері

У Браунсвіллі, штат Техас будується перший заклад "Starbucks", повністю надрукований на 3D-принтері. Заклад зможе прийняти своїх перших клієнтів уже наступного четверга, 24 квітня.

Про це повідомляє УНН із посиланням на MySa.

Видання зазначає, що будівництво крихітного кафе, розташованого на бульварі Бока-Чіка, 2491, майже завершено. Відкриття заплановане на 24 квітня.

Новий "Starbucks" стане першим закладом компанії, надрукованим на 3D-принтері, і першим, який побудує Lakeside Commercial Builders, будівельна фірма, розташована в Терреллі, на схід від Далласа,