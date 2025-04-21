В Южном Техасе откроется первый "Starbucks", напечатанный на 3D-принтере
Киев • УНН
Первое в мире заведение Starbucks, полностью напечатанное на 3D-принтере, готовится к открытию 24 апреля в Браунсвилле, штат Техас. Это уникальное здание площадью 130 кв.м. из бетона стоило около $1.98 миллиона.
В Браунсвилле, штат Техас, строится первое заведение "Starbucks", полностью напечатанное на 3D-принтере. Заведение сможет принять своих первых клиентов уже в следующий четверг, 24 апреля.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на MySa.
Издание отмечает, что строительство крошечного кафе, расположенного на бульваре Бока-Чика, 2491, почти завершено. Открытие запланировано на 24 апреля.
Новый "Starbucks" станет первым заведением компании, напечатанным на 3D-принтере, и первым, которое построит Lakeside Commercial Builders, строительная фирма, расположенная в Террелле, к востоку от Далласа,
Здание площадью 130 квадратных метров сделано из серого бетона, напечатанного на месте. Внешняя часть состоит из гофрированных плит и имеет закругленные углы.
По данным Техасского департамента лицензирования и регулирования, строительство здания стоило примерно 1,98 млн долларов.
Любителям кофе также будут доступны услуги проезда. Согласно планам, опубликованным на портале разрешительных документов города Браунсвилл, в помещении не будет мест для отдыха.
Компания Starbucks должна выплатить 50 млн долларов мужчине за ожоги от горячего кофе в Лос-Анджелесе16.03.25, 04:53 • 25049 просмотров