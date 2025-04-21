В Южном Техасе откроется первый "Starbucks", напечатанный на 3D-принтере

В Браунсвилле, штат Техас, строится первое заведение "Starbucks", полностью напечатанное на 3D-принтере. Заведение сможет принять своих первых клиентов уже в следующий четверг, 24 апреля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на MySa.

Издание отмечает, что строительство крошечного кафе, расположенного на бульваре Бока-Чика, 2491, почти завершено. Открытие запланировано на 24 апреля.

Новый "Starbucks" станет первым заведением компании, напечатанным на 3D-принтере, и первым, которое построит Lakeside Commercial Builders, строительная фирма, расположенная в Террелле, к востоку от Далласа, - говорится в публикации.

Здание площадью 130 квадратных метров сделано из серого бетона, напечатанного на месте. Внешняя часть состоит из гофрированных плит и имеет закругленные углы.

По данным Техасского департамента лицензирования и регулирования, строительство здания стоило примерно 1,98 млн долларов.

Любителям кофе также будут доступны услуги проезда. Согласно планам, опубликованным на портале разрешительных документов города Браунсвилл, в помещении не будет мест для отдыха.

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