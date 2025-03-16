Компания Starbucks должна выплатить 50 млн долларов мужчине за ожоги от горячего кофе в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить Майклу Гарсии 50 миллионов долларов за ожоги, полученные из-за пролитого горячего кофе в 2020 году. Компания планирует обжаловать приговор.
Starbucks должна выплатить $50 миллионов водителю, который получил ожоги из-за горячего кофе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Суд присяжных в Калифорнии принял решение в пользу Майкла Гарсии, который получил серьезные ожоги из-за горячего напитка из Starbucks. Компанию обязали выплатить ему 50 миллионов долларов компенсации.
Инцидент произошел в 2020 году в Лос-Анджелесе, когда Гарсия забирал заказ через окно автокафе. По словам адвоката потерпевшего, один из напитков имел неправильно закрепленную крышку, из-за чего жидкость пролилась мужчине на колени. Он получил тяжелые ожоги и повреждения нервов, что привело к длительному лечению.
Суд признал Starbucks ответственным за инцидент, указав на ненадлежащее обеспечение безопасности клиентов. Компенсация включает покрытие медицинских расходов, а также возмещение физических и моральных страданий.
Starbucks заявил, что не согласен с решением суда и планирует обжаловать приговор. Компания подчеркивает, что всегда придерживается высоких стандартов безопасности, особенно в отношении обращения с горячими напитками.
Этот случай вызвал аналогии с громким делом 1994 года против McDonald's, когда клиентка получила тяжелые ожоги из-за горячего кофе. Тогда суд присудил ей почти 3 миллиона долларов компенсации.
Напомним
Ранее Starbucks пересмотрел свой годовой прогноз прибылей в сторону снижения после первого за почти три года падения продаж. Компания столкнулась с уменьшением спроса на свою продукцию в США и Китае – двух ключевых рынках, что значительно повлияло на финансовые показатели.
Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая01.05.24, 08:59 • 18556 просмотров