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Компания Starbucks должна выплатить 50 млн долларов мужчине за ожоги от горячего кофе в Лос-Анджелесе

Киев • УНН

 • 25028 просмотра

Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить Майклу Гарсии 50 миллионов долларов за ожоги, полученные из-за пролитого горячего кофе в 2020 году. Компания планирует обжаловать приговор.

Компания Starbucks должна выплатить 50 млн долларов мужчине за ожоги от горячего кофе в Лос-Анджелесе

Starbucks должна выплатить $50 миллионов водителю, который получил ожоги из-за горячего кофе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Суд присяжных в Калифорнии принял решение в пользу Майкла Гарсии, который получил серьезные ожоги из-за горячего напитка из Starbucks. Компанию обязали выплатить ему 50 миллионов долларов компенсации. 

Инцидент произошел в 2020 году в Лос-Анджелесе, когда Гарсия забирал заказ через окно автокафе. По словам адвоката потерпевшего, один из напитков имел неправильно закрепленную крышку, из-за чего жидкость пролилась мужчине на колени. Он получил тяжелые ожоги и повреждения нервов, что привело к длительному лечению. 

Суд признал Starbucks ответственным за инцидент, указав на ненадлежащее обеспечение безопасности клиентов. Компенсация включает покрытие медицинских расходов, а также возмещение физических и моральных страданий. 

Starbucks заявил, что не согласен с решением суда и планирует обжаловать приговор. Компания подчеркивает, что всегда придерживается высоких стандартов безопасности, особенно в отношении обращения с горячими напитками. 

Этот случай вызвал аналогии с громким делом 1994 года против McDonald's, когда клиентка получила тяжелые ожоги из-за горячего кофе. Тогда суд присудил ей почти 3 миллиона долларов компенсации.

Напомним

Ранее Starbucks пересмотрел свой годовой прогноз прибылей в сторону снижения после первого за почти три года падения продаж. Компания столкнулась с уменьшением спроса на свою продукцию в США и Китае – двух ключевых рынках, что значительно повлияло на финансовые показатели.

Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая01.05.24, 08:59 • 18556 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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