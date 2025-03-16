Компанія Starbucks повинна виплатити 50 млн доларів чоловіку за опіки від гарячої кави в Лос-Анджелесі

Starbucks має виплатити $50 мільйонів водієві, який отримав опіки через гарячу каву. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив рішення на користь Майкла Гарсії, який отримав серйозні опіки через гарячий напій із Starbucks. Компанію зобов’язали виплатити йому 50 мільйонів доларів компенсації.

Інцидент стався у 2020 році в Лос-Анджелесі, коли Гарсія забирав замовлення через вікно автокафе. За словами адвоката потерпілого, один із напоїв мав неправильно закріплену кришку, через що рідина пролилася чоловікові на коліна. Він отримав важкі опіки та пошкодження нервів, що призвело до тривалого лікування.

Суд визнав Starbucks відповідальним за інцидент, вказавши на неналежне забезпечення безпеки клієнтів. Компенсація включає покриття медичних витрат, а також відшкодування фізичних і моральних страждань.

Starbucks заявив, що не погоджується з рішенням суду та планує оскаржити вирок. Компанія наголошує, що завжди дотримується високих стандартів безпеки, особливо щодо поводження з гарячими напоями.

Цей випадок викликав аналогії з гучною справою 1994 року проти McDonald's, коли клієнтка отримала важкі опіки через гарячу каву. Тоді суд присудив їй майже 3 мільйони доларів компенсації.

Нагадаємо

Раніше Starbucks переглянув свій річний прогноз прибутків у бік зниження після першого за майже три роки падіння продажів. Компанія зіткнулася зі зменшенням попиту на свою продукцію в США та Китаї – двох ключових ринках, що значно вплинуло на фінансові показники.

Starbucks знижує прогноз продажів через падіння попиту на ключових ринках США та Китаю