Nestle звільнила гендиректора через романтичні стосунки з підлеглою

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 2282 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 3554 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 20376 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 33823 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 44588 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 43522 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 188169 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106675 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 195045 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 202191 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
80%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 140610 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 139643 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 127131 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 124477 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 117222 перегляди
Публікації
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 2272 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 44513 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 78016 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 195000 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 202155 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Суми
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 20343 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 37657 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 167225 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 295270 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 314433 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фейкові новини
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Nestle звільнила гендиректора через романтичні стосунки з підлеглою

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Швейцарський харчовий гігант Nestle звільнив генерального директора Лорана Фрейкса. Причиною стали нерозкриті романтичні стосунки з підлеглою, що суперечить кодексу етики компанії.

Nestle звільнила гендиректора через романтичні стосунки з підлеглою

Швейцарський харчовий гігант Nestle оголосив про негайне звільнення генерального директора Лорана Фрейкса після внутрішнього розслідування, яке виявило нерозкриті романтичні стосунки з підлеглим. Компанія заявила, що така поведінка суперечить її кодексу ділової етики, і призначила новим очільником Філіпа Навратіля, одного з давніх керівників групи. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Розслідування проводилося під наглядом голови ради директорів Поля Бульке та незалежного директора Пабло Ісла за участю зовнішніх юристів.

Це було необхідне рішення. Цінності та принципи управління Nestle - основа нашої компанії

- заявив Бульке, подякувавши Фрейксу за багаторічну роботу.

Філіп Навратіль, який розпочав кар’єру у Nestle ще у 2001 році як внутрішній аудитор, останніми роками відповідав за розвиток брендів Nescafe, Starbucks та керував підрозділом Nespresso. Він має репутацію стратегічного управлінця, здатного стабілізувати компанію в складних умовах.

Лоран Фрейкс пропрацював у Nestle з 1986 року і лише торік очолив корпорацію, змінивши Марка Шнайдера. У своєму недавньому інтерв’ю він критикував курс попередника на диверсифікацію та наголошував на необхідності повернення до ключових бізнес-напрямів - кави, кормів для тварин і традиційних харчових продуктів.

Nestle наразі переживає непростий період: за перше півріччя 2025 року її чистий прибуток склав близько 6,3 млрд доларів - на 10% менше, ніж торік. Серед викликів компанія називає митні тарифи та коливання валютних курсів. Попри труднощі, концерн залишається найбільшим у світі виробником харчових продуктів, присутнім на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes 420 мільйонів доларів - ЗМІ01.09.25, 12:51 • 4458 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Starbucks