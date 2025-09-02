Nestle звільнила гендиректора через романтичні стосунки з підлеглою

Швейцарський харчовий гігант Nestle оголосив про негайне звільнення генерального директора Лорана Фрейкса після внутрішнього розслідування, яке виявило нерозкриті романтичні стосунки з підлеглим. Компанія заявила, що така поведінка суперечить її кодексу ділової етики, і призначила новим очільником Філіпа Навратіля, одного з давніх керівників групи. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Розслідування проводилося під наглядом голови ради директорів Поля Бульке та незалежного директора Пабло Ісла за участю зовнішніх юристів.

Це було необхідне рішення. Цінності та принципи управління Nestle - основа нашої компанії - заявив Бульке, подякувавши Фрейксу за багаторічну роботу.

Філіп Навратіль, який розпочав кар’єру у Nestle ще у 2001 році як внутрішній аудитор, останніми роками відповідав за розвиток брендів Nescafe, Starbucks та керував підрозділом Nespresso. Він має репутацію стратегічного управлінця, здатного стабілізувати компанію в складних умовах.

Лоран Фрейкс пропрацював у Nestle з 1986 року і лише торік очолив корпорацію, змінивши Марка Шнайдера. У своєму недавньому інтерв’ю він критикував курс попередника на диверсифікацію та наголошував на необхідності повернення до ключових бізнес-напрямів - кави, кормів для тварин і традиційних харчових продуктів.

Nestle наразі переживає непростий період: за перше півріччя 2025 року її чистий прибуток склав близько 6,3 млрд доларів - на 10% менше, ніж торік. Серед викликів компанія називає митні тарифи та коливання валютних курсів. Попри труднощі, концерн залишається найбільшим у світі виробником харчових продуктів, присутнім на всіх континентах, окрім Антарктиди.

