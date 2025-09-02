Nestle уволила гендиректора из-за романтических отношений с подчиненной

$41.320.06
Эксклюзив
06:00 • 2450 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 3716 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 20688 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 34165 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 45073 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 43764 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 188351 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 106766 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 195344 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 202441 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 141033 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 140120 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 127599 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 124944 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 117694 просмотра
Nestle уволила гендиректора из-за романтических отношений с подчиненной

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Швейцарский пищевой гигант Nestle уволил генерального директора Лорана Фрейкса. Причиной стали нераскрытые романтические отношения с подчиненной, что противоречит кодексу этики компании.

Nestle уволила гендиректора из-за романтических отношений с подчиненной

Швейцарский пищевой гигант Nestle объявил о немедленном увольнении генерального директора Лорана Фрейкса после внутреннего расследования, которое выявило нераскрытые романтические отношения с подчиненным. Компания заявила, что такое поведение противоречит ее кодексу деловой этики, и назначила новым руководителем Филипа Навратиля, одного из давних руководителей группы. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Расследование проводилось под наблюдением председателя совета директоров Поля Бульке и независимого директора Пабло Исла с участием внешних юристов.

Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestle - основа нашей компании

- заявил Бульке, поблагодарив Фрейкса за многолетнюю работу.

Филип Навратиль, который начал карьеру в Nestle еще в 2001 году как внутренний аудитор, в последние годы отвечал за развитие брендов Nescafe, Starbucks и руководил подразделением Nespresso. Он имеет репутацию стратегического управленца, способного стабилизировать компанию в сложных условиях.

Лоран Фрейкс проработал в Nestle с 1986 года и только в прошлом году возглавил корпорацию, сменив Марка Шнайдера. В своем недавнем интервью он критиковал курс предшественника на диверсификацию и подчеркивал необходимость возвращения к ключевым бизнес-направлениям - кофе, кормам для животных и традиционным пищевым продуктам.

Nestle сейчас переживает непростой период: за первое полугодие 2025 года ее чистая прибыль составила около 6,3 млрд долларов - на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди вызовов компания называет таможенные тарифы и колебания валютных курсов. Несмотря на трудности, концерн остается крупнейшим в мире производителем пищевых продуктов, присутствующим на всех континентах, кроме Антарктиды.

