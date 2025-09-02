Nestle уволила гендиректора из-за романтических отношений с подчиненной

Швейцарский пищевой гигант Nestle объявил о немедленном увольнении генерального директора Лорана Фрейкса после внутреннего расследования, которое выявило нераскрытые романтические отношения с подчиненным. Компания заявила, что такое поведение противоречит ее кодексу деловой этики, и назначила новым руководителем Филипа Навратиля, одного из давних руководителей группы. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Расследование проводилось под наблюдением председателя совета директоров Поля Бульке и независимого директора Пабло Исла с участием внешних юристов.

Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestle - основа нашей компании - заявил Бульке, поблагодарив Фрейкса за многолетнюю работу.

Филип Навратиль, который начал карьеру в Nestle еще в 2001 году как внутренний аудитор, в последние годы отвечал за развитие брендов Nescafe, Starbucks и руководил подразделением Nespresso. Он имеет репутацию стратегического управленца, способного стабилизировать компанию в сложных условиях.

Лоран Фрейкс проработал в Nestle с 1986 года и только в прошлом году возглавил корпорацию, сменив Марка Шнайдера. В своем недавнем интервью он критиковал курс предшественника на диверсификацию и подчеркивал необходимость возвращения к ключевым бизнес-направлениям - кофе, кормам для животных и традиционным пищевым продуктам.

Nestle сейчас переживает непростой период: за первое полугодие 2025 года ее чистая прибыль составила около 6,3 млрд долларов - на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди вызовов компания называет таможенные тарифы и колебания валютных курсов. Несмотря на трудности, концерн остается крупнейшим в мире производителем пищевых продуктов, присутствующим на всех континентах, кроме Антарктиды.

