Протести в Європі: блокування транспорту та руйнування магазинів після перехоплення флотилії до Гази

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Тисячі протестувальників у європейських містах вийшли на вулиці після перехоплення Ізраїлем гуманітарної флотилії. У Барселоні розбили вітрини магазинів, а в Італії блокували університети, що викликало критику міністра оборони.

Протести в Європі: блокування транспорту та руйнування магазинів після перехоплення флотилії до Гази

У країнах Європи тисячі протестувальників вийшли на вулиці міст, у четвер, після перехоплення Ізраїлем гуманітарної флотилії, яка перевозила допомогу сектору Газа. Повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Ізраїль зіткнувся з міжнародним осудом після того, як близько 44 суден Global Sumud Fotilla, Marinette, що здійснювали рух Середземним морем, були перехоплені цієї п'ятниці військовими ЦАХАЛ.

Тисячі людей провели демонстрації в різних європейських містах, включаючи Мадрид, Рим та Брюссель, на знак протесту проти перехоплення Ізраїлем флотилії гуманітарної допомоги.

У Барселоні протестувальники розбили або розписали антиізраїльські гасла на вітринах магазинів та ресторанів, включаючи мережу кав'ярень Starbucks, франшизу гамбургерів Burger King та мережу супермаркетів Carrefour.

Заворушення та поліцейські репресії відбулися в Мадриді, де тисячі людей пройшли маршем перед Міністерством закордонних справ.

В Італії молодики заблокували університети у низці міст, зокрема міланський Statale та римський La Sapienza.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розкритикував порушення порядку, спричинені деякими протестувальниками.

Хтось справді вірить, що блокування станції, аеропорту, автомагістралі або знищення магазину в Італії принесе полегшення палестинському народу?

- написав посадовець у свому профілі в X.

За повідомленнями бельгійських ЗМІ, декілька тисяч людей зібралися в Брюсселі минулої доби, щоб засудити перехоплення гуманітарної флотилії військовими ВМС Ізраїлю.

Дехто розгорнув банер з написом "Пливімо до Гази та прорвіть блокаду".

У Гаазі, Нідерланди, кілька сотень протестувальників зібралися перед Міністерством закордонних справ. Згодом мітингарі вони пройшли маршем до Центрального вокзалу міста.

Нагадаємо

Ізраїльські військові кораблі зупинили флотилію з 44 суден, що прямувала до Гази, за 112 км від узбережжя. 

Керівники генеральних штабів збройних сил країн-членів ЄС зустрінуться після затримання танкера.

Ігор Тележніков

