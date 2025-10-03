$41.220.08
Протесты в Европе: блокирование транспорта и разрушение магазинов после перехвата флотилии в Газу

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Тысячи протестующих в европейских городах вышли на улицы после перехвата Израилем гуманитарной флотилии. В Барселоне разбили витрины магазинов, а в Италии блокировали университеты, что вызвало критику министра обороны.

Протесты в Европе: блокирование транспорта и разрушение магазинов после перехвата флотилии в Газу

В странах Европы тысячи протестующих вышли на улицы городов в четверг после перехвата Израилем гуманитарной флотилии, которая перевозила помощь в сектор Газа. Сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Израиль столкнулся с международным осуждением после того, как около 44 судов Global Sumud Fotilla, Marinette, осуществлявших движение по Средиземному морю, были перехвачены в эту пятницу военными ЦАХАЛ.

Тысячи людей провели демонстрации в различных европейских городах, включая Мадрид, Рим и Брюссель, в знак протеста против перехвата Израилем флотилии гуманитарной помощи.

В Барселоне протестующие разбили или расписали антиизраильские лозунги на витринах магазинов и ресторанов, включая сеть кофеен Starbucks, франшизу гамбургеров Burger King и сеть супермаркетов Carrefour.

Беспорядки и полицейские репрессии произошли в Мадриде, где тысячи людей прошли маршем перед Министерством иностранных дел.

В Италии молодые люди заблокировали университеты в ряде городов, в частности миланский Statale и римский La Sapienza.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал нарушения порядка, вызванные некоторыми протестующими.

Кто-то действительно верит, что блокировка станции, аэропорта, автомагистрали или уничтожение магазина в Италии принесет облегчение палестинскому народу?

- написал чиновник в своем профиле в X.

По сообщениям бельгийских СМИ, несколько тысяч человек собрались в Брюсселе за прошедшие сутки, чтобы осудить перехват гуманитарной флотилии военными ВМС Израиля.

Некоторые развернули баннер с надписью "Плывем в Газу и прорвем блокаду".

В Гааге, Нидерланды, несколько сотен протестующих собрались перед Министерством иностранных дел. Впоследствии митингующие прошли маршем до Центрального вокзала города.

Напомним

Израильские военные корабли остановили флотилию из 44 судов, направлявшуюся в Газу, в 112 км от побережья. 

Руководители генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ЕС встретятся после задержания танкера.

