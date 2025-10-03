Керівники генштабів ЄС зустрінуться після затримання російського танкера - ЗМІ

Керівники генеральних штабів збройних сил країн-членів ЄС зустрінуться після затримання танкера, що прямував з росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tf1info.

Деталі

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, військово-морські сили країни висловлюють підозри, у зв'язку з якими флот вжив відповідних заходів. Він також звинуватив росію у гібридних атаках.

Контекст

Нещодавно французські військові захопили російський танкер "Пушпа" біля узбережжя Сен-Назера. Корабель неодноразово змінював назви та прапори і перебуває під міжнародними санкціями - ймовірно, з нього запускали російські дрони вбік країн Європи.

російський диктатор володимир путін назвав захоплення російського танкера поблизу узбережжя Сен-Назера спробою Франції "відвернути увагу населення від важкої внутрішньополітичної ситуації".

Нагадаємо

Капітан нафтового танкера Boracay, який пов’язаний з тіньовим флотом рф, постане перед судом у лютому 2026 року у Франції. Його обвинувачують у відмові екіпажу від співпраці.