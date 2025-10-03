Руководители генштабов ЕС встретятся после задержания российского танкера - СМИ
Киев • УНН
Руководители генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ЕС встретятся после задержания танкера "Пушпа", следовавшего из россии. Французские военные задержали танкер, который неоднократно менял названия и флаги, у побережья Сен-Назера.
Детали
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, военно-морские силы страны выражают подозрения, в связи с которыми флот принял соответствующие меры. Он также обвинил россию в гибридных атаках.
Контекст
Недавно французские военные захватили российский танкер "Пушпа" у побережья Сен-Назера. Корабль неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями - вероятно, с него запускали российские дроны в сторону стран Европы.
российский диктатор владимир путин назвал захват российского танкера вблизи побережья Сен-Назера попыткой Франции "отвлечь внимание населения от тяжелой внутриполитической ситуации".
Напомним
Капитан нефтяного танкера Boracay, связанного с теневым флотом рф, предстанет перед судом в феврале 2026 года во Франции. Его обвиняют в отказе экипажа от сотрудничества.