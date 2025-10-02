Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, яка прямувала до Гази
Київ • УНН
Ізраїльські військові кораблі зупинили флотилію з 44 суден, що прямувала до Гази, за 112 км від узбережжя. На одному з човнів перебувала Грета Тунберг, яку затримали разом з іншими активістами.
Ізраїльські військові кораблі зупинили флотилію з 44 суден, яка прямувала до Гази й перебувала за 112 км від узбережжя. На одному з човнів була шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка вдруге не змогла дістатися до Сектора Гази з гуманітарною місією. Про це інформують Глобальна флотилія "Сумуд", яка прямувала до Гази, Міністерство закордонних справ Ізраїлю, "Флотилія свободи", видання The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Операція ізраїльського флоту, яка відбулася в день святкування Yom Kippur, тривала всю ніч до ранку суботи. До півночі військові піднялися на борт щонайменше шести з 47 суден флотилії Global Sumud і затримали активістів після того, як заглушили їхні сигнали.
На одному з перших кораблів, на який піднялися військові, перебувала Грета Тунберг.
За інформацією флотилії "Сумуд", деякі їхні судна перехоплені та захоплені, решта ж продовжили шлях до палестинського анклаву. Вони показали кадри з Гретою Тунберг і називають затримання активістів незаконним з боку Ізраїлю. В організації наголосили, що затримана й французька депутатка Європейського парламенту Емма Фуро.
"Вже кілька суден флотилії "Сумуд" були безпечно зупинені, а їхні пасажири переправлені до ізраїльського порту. Грета та її друзі в безпеці та здорові", - заявили в МЗС Ізраїлю.
Як пише The Times of Israel, після прибуття до Ізраїлю активісти будуть депортовані.
Організатори повідомили, що флотилія, яка вирушила з Іспанії місяць тому, переправляла понад 500 осіб, деяких з яких Ізраїль звинувачує у зв'язках з ХАМАС.
Військово-морські сили перехопили флотилію після того, як організатори відхилили заклики передати допомогу і пообіцяли продовжувати рух до Гази
Зазначається, що флотилія перебувала за 90 миль (понад 140 км – ред.) від Сектора Гази, коли її перехопили. Оголошена Ізраїлем зона заборони, в якій військові перехоплювали судна, простягається на понад 240 км.
