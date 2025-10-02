$41.140.18
1 жовтня, 17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 23862 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 32855 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 25139 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 42559 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24708 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22563 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54666 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41527 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32626 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, яка прямувала до Гази

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Ізраїльські військові кораблі зупинили флотилію з 44 суден, що прямувала до Гази, за 112 км від узбережжя. На одному з човнів перебувала Грета Тунберг, яку затримали разом з іншими активістами.

Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, яка прямувала до Гази

Ізраїльські військові кораблі зупинили флотилію з 44 суден, яка прямувала до Гази й перебувала за 112 км від узбережжя. На одному з човнів була шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка вдруге не змогла дістатися до Сектора Гази з гуманітарною місією. Про це інформують Глобальна флотилія "Сумуд", яка прямувала до Гази, Міністерство закордонних справ Ізраїлю, "Флотилія свободи", видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Операція ізраїльського флоту, яка відбулася в день святкування Yom Kippur, тривала всю ніч до ранку суботи. До півночі військові піднялися на борт щонайменше шести з 47 суден флотилії Global Sumud і затримали активістів після того, як заглушили їхні сигнали.

На одному з перших кораблів, на який піднялися військові, перебувала Грета Тунберг.

За інформацією флотилії "Сумуд", деякі їхні судна перехоплені та захоплені, решта ж продовжили шлях до палестинського анклаву. Вони показали кадри з Гретою Тунберг і називають затримання активістів незаконним з боку Ізраїлю. В організації наголосили, що затримана й французька депутатка Європейського парламенту Емма Фуро.  

"Вже кілька суден флотилії "Сумуд" були безпечно зупинені, а їхні пасажири переправлені до ізраїльського порту. Грета та її друзі в безпеці та здорові", - заявили в МЗС Ізраїлю.

Як пише The Times of Israel, після прибуття до Ізраїлю активісти будуть депортовані.

Організатори повідомили, що флотилія, яка вирушила з Іспанії місяць тому, переправляла понад 500 осіб, деяких з яких Ізраїль звинувачує у зв'язках з ХАМАС.

Військово-морські сили перехопили флотилію після того, як організатори відхилили заклики передати допомогу і пообіцяли продовжувати рух до Гази

- йдеться у дописі.

Зазначається, що флотилія перебувала за 90 миль (понад 140 км – ред.) від Сектора Гази, коли її перехопили. Оголошена Ізраїлем зона заборони, в якій військові перехоплювали судна, простягається на понад 240 км.

Грета Тунберг анонсувала нову місію з прориву морської блокади Сектора Гази11.08.25, 06:35

