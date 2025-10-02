$41.140.18
Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг, направлявшуюся в Газу

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Израильские военные корабли остановили флотилию из 44 судов, направлявшуюся в Газу, в 112 км от побережья. На одной из лодок находилась Грета Тунберг, которую задержали вместе с другими активистами.

Израильские военные корабли остановили флотилию из 44 судов, направлявшуюся в Газу и находившуюся в 112 км от побережья. На одном из судов находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая во второй раз не смогла добраться до Сектора Газы с гуманитарной миссией. Об этом информируют Глобальная флотилия "Сумуд", направлявшаяся в Газу, Министерство иностранных дел Израиля, "Флотилия свободы", издание The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Операция израильского флота, состоявшаяся в день празднования Йом Кипур, продолжалась всю ночь до утра субботы. К полуночи военные поднялись на борт по меньшей мере шести из 47 судов флотилии Global Sumud и задержали активистов после того, как заглушили их сигналы.

На одном из первых кораблей, на который поднялись военные, находилась Грета Тунберг.

По информации флотилии "Сумуд", некоторые их суда перехвачены и захвачены, остальные же продолжили путь к палестинскому анклаву. Они показали кадры с Гретой Тунберг и называют задержание активистов незаконным со стороны Израиля. В организации подчеркнули, что задержана и французская депутат Европейского парламента Эмма Фуро.  

"Уже несколько судов флотилии "Сумуд" были безопасно остановлены, а их пассажиры переправлены в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и здоровы", - заявили в МИД Израиля.

Как пишет The Times of Israel, после прибытия в Израиль активисты будут депортированы.

Организаторы сообщили, что флотилия, отправившаяся из Испании месяц назад, переправляла более 500 человек, некоторых из которых Израиль обвиняет в связях с ХАМАС.

Военно-морские силы перехватили флотилию после того, как организаторы отклонили призывы передать помощь и пообещали продолжать движение в Газу

- говорится в сообщении.

Отмечается, что флотилия находилась в 90 милях (более 140 км – ред.) от Сектора Газы, когда ее перехватили. Объявленная Израилем запретная зона, в которой военные перехватывали суда, простирается более чем на 240 км.

Грета Тунберг анонсировала новую миссию по прорыву морской блокады Сектора Газа11.08.25, 06:35 • 4210 просмотров

Вита Зеленецкая

