3112 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Грета Тунберг анонсировала новую миссию по прорыву морской блокады Сектора Газа

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Грета Тунберг анонсировала новую попытку прорыва морской блокады Газы, которая начнется 31 августа из Испании. К флотилии присоединятся суда из Туниса и других портов, также активисты мобилизуют 44 страны для демонстраций.

Грета Тунберг анонсировала новую миссию по прорыву морской блокады Сектора Газа

Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует осуществить новую миссию по прорыву морской блокады Израиля над Сектором Газа. Об этом она сообщила в Instagram, информирует УНН.

Детали

По словам Тунберг, начало миссии запланировано на последний день лета.

31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы, отправив из Испании десятки судов

- рассказала активистка.

Она уточнила, что 4 сентября к главной флотилии присоединятся еще десятки судов из Туниса и других портов. Участники также планируют мобилизовать более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций, чтобы "прорвать молчаливое согласие и выразить солидарность с палестинским народом".

Напомним

В начале июня Грета Тунберг и еще 11 пропалестинских активистов отправились на парусном судне Madleen к побережью Сектора Газа. Целью акции был прорыв блокады и привлечение внимания мира к гуманитарной катастрофе в регионе.

9 июня израильские силы взяли под контроль судно, впоследствии оно направилось в порт в Израиле.

На следующий день Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что активистку Грету Тунберг депортировали из страны.

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа11.06.25, 03:43 • 28530 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Тунис
Грета Тунберг
Испания
Сектор Газа