Грета Тунберг анонсировала новую миссию по прорыву морской блокады Сектора Газа
Киев • УНН
Грета Тунберг анонсировала новую попытку прорыва морской блокады Газы, которая начнется 31 августа из Испании. К флотилии присоединятся суда из Туниса и других портов, также активисты мобилизуют 44 страны для демонстраций.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует осуществить новую миссию по прорыву морской блокады Израиля над Сектором Газа. Об этом она сообщила в Instagram, информирует УНН.
Детали
По словам Тунберг, начало миссии запланировано на последний день лета.
31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы, отправив из Испании десятки судов
Она уточнила, что 4 сентября к главной флотилии присоединятся еще десятки судов из Туниса и других портов. Участники также планируют мобилизовать более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций, чтобы "прорвать молчаливое согласие и выразить солидарность с палестинским народом".
Напомним
В начале июня Грета Тунберг и еще 11 пропалестинских активистов отправились на парусном судне Madleen к побережью Сектора Газа. Целью акции был прорыв блокады и привлечение внимания мира к гуманитарной катастрофе в регионе.
9 июня израильские силы взяли под контроль судно, впоследствии оно направилось в порт в Израиле.
На следующий день Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что активистку Грету Тунберг депортировали из страны.
Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа11.06.25, 03:43 • 28530 просмотров