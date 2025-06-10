Ізраїль заявив, що Грету Тунберг депортували після захоплення судна, на якому вона хотіла прибути до Гази

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що активістку Грету Тунберг депортували з країни у вівторок. Тобто через день після того, як ізраїльські військові захопили судно, на якому вона прямувала до Гази, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У дописі на "X" МЗС Ізраїлю опублікувало світлину Тунберг у літаку, на якій зазначено, що вона вилетіла з Ізраїлю та прямує до Франції, а потім до Швеції.

Правозахисна група в Ізраїлі "Адала", яка представляє Грету Тунберг та інших активістів, повідомила, що Тунберг, двоє інших активістів та журналіст погодилися на депортацію та виїзд із Ізраїлю. Інші активісти відмовилися від депортації, їх утримували під вартою, а їхню справу мала розглядати ізраїльська влада.

Тунберг була однією з 12 пасажирів на борту судна "Мадлін", яке перевозило допомогу для людей у охопленій війною Газі. Ізраїльські військово-морські сили захопили судно рано в понеділок приблизно за 200 кілометрів від узбережжя Гази, повідомляє організація Коаліція "Флотилії свободи", яка організувала подорож. За даними Міністерства закордонних справ Ізраїлю, судно у супроводі військово-морських сил Ізраїлю прибуло до ізраїльського порту Ашдод у понеділок увечері.

Активісти заявили, що протестують проти війни та гуманітарної кризи в Газі. Ізраїль стверджує, що такі гуманітарні кораблі порушують його морську блокаду Гази. Ізраїльське МЗС заявило в соціальних мережах, що ""селфі-яхта" "знаменитостей" безпечно прямує до берегів Ізраїлю".

Доповнення

Екоактивістка Грета Тунберг приєдналася до флотилії, яка прямує до Гази з гуманітарною допомогою, незважаючи на ізраїльську блокаду. На борту судна перебуває 11 людей, включно з самою Тунберг.

Ізраїльські сили взяли під контроль благодійне судно, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа, і судно з екіпажем із 12 осіб, включаючи активістку Грету Тунберг, попрямувало до порту в Ізраїлі, повідомили в неділю чиновники.