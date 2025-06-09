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Ізраїль взяв під контроль судно з Гретою Тунберг на шляху до Гази

Київ • УНН

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Ізраїльські сили взяли під контроль судно з допомогою для Гази, на борту якого була Грета Тунберг. Яхту перехопили вночі, і зараз вона прямує до ізраїльського порту.

Ізраїль взяв під контроль судно з Гретою Тунберг на шляху до Гази

Ізраїльські сили взяли під контроль благодійне судно, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа, і судно з екіпажем із 12 осіб, включаючи активістку Грету Тунберг, попрямувало до порту в Ізраїлі, повідомили в неділю чиновники, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Яхта Madleen під британським прапором, якою керує пропалестинська коаліція "Флотилія свободи" (FFC), мала на меті доставити символічний обсяг допомоги в Газу пізніше в понеділок і привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної кризи в анклаві.

Проте судно було взято на абордаж уночі, перш ніж воно змогло дістатися до берега, повідомляє FFC у своєму акаунті в Telegram. Пізніше МЗС Ізраїлю підтвердило, що воно перебуває під контролем Ізраїлю.

"Селфі-яхта" "знаменитостей" благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться на батьківщину", - написали в міністерстві у X.

Пізніше у міністерстві додали, що всі пасажири були в безпеці та неушкоджені: "Їм дали бутерброди та воду. Шоу закінчено".

Серед команди з 12 осіб - шведський борець за клімат Грета Тунберг і Рима Гассан, депутат Європейського парламенту від Франції.

"Екіпаж "Флотилії свободи" був заарештований ізраїльською армією в міжнародних водах близько 2 години ночі", - опублікувала Гасан у X. На фотографії видно, як екіпаж сидить на човні, усі одягнені в рятувальні жилети, з піднятими вгору руками.

На яхті перевозять невелику партію гуманітарної допомоги, зокрема рис і дитячі суміші. Міністерство закордонних справ повідомило, що його доставлять до Гази. "Крихітна кількість допомоги, яка була на яхті і не спожита "знаменитостями", буде передана в Газу через справжні гуманітарні канали", - написано в повідомленні.

У неділю міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац наказав військовим не допустити Madleen до Гази, назвавши цю місію пропагандистською діяльністю на підтримку ХАМАС.

Доповнення

Ізраїль ввів морську блокаду прибережного анклаву після того, як у 2007 році ХАМАС встановив контроль над Газою.

Грета Тунберг приєдналася до гуманітарного судна, яке прямує до Гази02.06.25, 12:43 • 2600 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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