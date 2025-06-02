Грета Тунберг приєдналася до гуманітарного судна, яке прямує до Гази

Шведська екоактивістка Грета Тунберг вирушила на судні, яке намагається доставити гуманітарну допомогу до сектору Гази, попри морську блокаду з боку Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Вітрильний човен "Мадлін", яким керує група "Коаліція флотилії свободи", у неділю вийшов з порту Катанії на Сицилії, що на півдні Італії.

Екіпаж вітрильника має намір привернути увагу до гуманітарної кризи та порушень міжнародного права, спричинених ізраїльською блокадою, пише видання.

На борту судна 11 людей, серед яких кліматична активістка Грета Тунберг.

За словами Тунберг, вона бере участь у цій місії як представниця молодіжного кліматичного руху Fridays for Future. Судно везе медикаменти та провізію.

"Ми робимо це, тому що, незалежно від наших шансів, ми повинні продовжувати намагатися", – сказала Тунберг, розридавшись під час своєї промови.

Довідково

Грета Тунберг – шведська активістка, відома своїми виступами проти зміни клімату. Вона стала символом молодіжного екологічного руху та організаторкою глобальних акцій Fridays for Future.

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