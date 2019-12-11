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Хто така Грета Тунберг і чому вона стала людиною року

Київ • УНН

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Еко-активізм на піку

КИЇВ. 11 грудня. УНН. 16-річна еко-активістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 за версією журналу Time. І все тому, що вже в своєму віці шведська активістка заручилася підтримкою мільйонів однодумців і почала боротьбу проти змін клімату.

Грета Тунберг народилася 3 січня 2003 року в Стокгольмі, Швеція. З дитинства вона вивчала гру на фортепіано, балет і театр, адже зростає в творчій родині. Її батько і дідусь - актори, а мати - оперна співачка. У Грети також є молодша сестра Беата, яка любить співати.

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Публікація від Greta Thunberg (@gretathunberg)



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Публікація від Greta Thunberg (@gretathunberg)

Еко-активістка почала рано цікавитися проблемами екології. Її обурювало те, що відбувається в світі: кліматичні зміни, вирубка лісу, безконтрольне використання цінних природних ресурсів і смерть тварин.

"Ці картинки застрягли у мене в голові", - розповіла Грета для New York Times.

Однак громадською діяльністю Тунберг вирішила зайнятися, після того як їй діагностували синдром Аспергера (порушення розвитку, яке характеризуються прихильністю до ритуалів, надмірно формальної манерою мови, емоційної нестійкістю, занадто буквальним сприйняттям деяких речей, проблемами з невербальної комунікацією (слабо вираженою мімікою), незграбністю), обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм (нездатність говорити в окремих соціальних ситуаціях). На думку Грети, селективний мутизм для неї означає, що вона висловлюється, тільки "коли вважає, що це вкрай необхідно, і зараз - один з таких моментів". У той час як синдром Аспергера Грета вважає для себе "даром", який визначає її бачення світу в "дуже чорно-білому кольорі". Батьки Грети, пов'язують саме з цим таку принциповість і категоричність активістки. 

Однак це не завадило Греті стати такаю, якою її знає зараз весь світ.

У 15 років вона почала протестувати біля шведського парламенту з плакатом "Шкільний страйк за клімат", закликаючи до негайних дій по боротьбі зі зміною клімату відповідно до Паризької угоди. Для цього активістка перестала ходити в школу по п'ятницях. Її дії сприйняли прихильно по всьому світу, породивши масові заходи, відомі як "шкільні страйки за клімат" або "п'ятниці заради майбутнього", небайдужі активісти стали публікувати звіти про свої акції в інстаграме під хештегом #Fridaysforfuture.

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Публікація від Greta Thunberg (@gretathunberg)

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Публікація від Greta Thunberg (@gretathunberg)



Грета пише всі свої промови сама, і лише іноді консультується з вченими. Попри це, все частіше на адресу активістки стали звучати звинувачення, ніби нею "маніпулюють" і дівчина насправді не розуміє всієї серйозності того, що відбувається.
Так реагувати на молоду активістку стали, в основному, після виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, коли вона подала разом з групою молодих активістів, захисників екології планети, скаргу в Комітет ООН з прав дитини. У скарзі міститься звинувачення на адресу п'яти країн, серед яких Франція та Німеччина, в тому, що вони недостатньо роблять для боротьби зі зміною клімату - і тим самим порушують Конвенцію про права дитини.

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Зокрема Тунберг звинувачують в тому, що вона не пропонує вирішення тих проблем, які озвучує.

"Я всього лише посланник, але вся ненависть звернена на мене. Я не кажу нічого нового, я просто повторюю те, про що вчені говорять протягом десятиліть. Я згодна з вами: мені дуже мало років, щоб цим займатися. Але оскільки ніхто нічого не робить, і наше майбутнє знаходиться під загрозою, ми відчуваємо необхідність продовжувати", - заявив Тунберг.

Так, Грета планує страйкувати доти, поки уряд Швеції не вживе необхідних заходів, щоб середнє підвищення температури на планеті знаходилося в межах 2° C. Ці вимоги розробили вчені для Паризької угоди з клімату в 2015 році, і вони цілком реальні. Досягти такого результату Тунберг пропонує скороченням викиду вуглекислого газу на 15%, як і наказує угода. Тим самим продовжуючи викликати обурення у лідерів багатьох країн, серед яких Емманюель Макрон, Дональд Трамп і багато інших.

Еколог Тетяна Лампика вважає, що образ Грети Тунберг багато в чому вибудовується так, як подають його ЗМІ. Однак вважає, що її точно можна сприймати як символ еко-активізму.

"Скрізь є активісти, які всіма силами борються за навколишнє середовище, їх дуже багато, насправді. Однак вони, навіть ніколи не отримають грамоту від місцевої влади, не кажучи вже про міжнародне визнання. Може, просто в особі Грети, можна побачити таких маленьких активістів, які виходять боротися з системою, і сказати їм "спасибі". Їй пощастило, а комусь ні", - вважає еколог.

Однак, на її думку, розмови про проблеми екології не рівносильні вирішенню екологічних проблем.

Нагадаємо, Грете Тунберг стала "Людиною року" за версією журналу Time.

Раніше їй вручили альтернативну Нобелівську премію.

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