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Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Киев  •  УНН

 • 21651 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премия “За целесообразное жизнеобеспечение”, которая ежегодно присуждается лицам и организациям, которые ведут борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и способствующих урегулированию кризисов, была вручена в среду в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Одним из лауреатов стала шведская защитница климата Грета Тунберг, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, пишет УНН.

Награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. Ее за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future (“Пятницы ради будущего”), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения. “Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!” — сказала она.

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Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду “за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер”. Денежная составляющая премии — 1 млн крон (105 тыс. долларов). Одна из отличительных черт награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

Тунберг, что отказалась от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране после 21-дневного путешествия с США. В среду она на поезде приехала в Мадрид на конференцию, которая продлится до 13 декабря. Экоактивистка получила известность после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи она обвинила собравшихся на встречу по климату глав государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.

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В этом году премия “За целесообразное жизнеобеспечение” празднует свое 40-летие.

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