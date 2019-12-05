Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. Ее за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future (“Пятницы ради будущего”), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения. “Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!” — сказала она.

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Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду “за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер”. Денежная составляющая премии — 1 млн крон (105 тыс. долларов). Одна из отличительных черт награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

Тунберг, что отказалась от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране после 21-дневного путешествия с США. В среду она на поезде приехала в Мадрид на конференцию, которая продлится до 13 декабря. Экоактивистка получила известность после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи она обвинила собравшихся на встречу по климату глав государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.

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В этом году премия “За целесообразное жизнеобеспечение” празднует свое 40-летие.