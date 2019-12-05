Греті Тунберг вручили альтернативну Нобелівську премію

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Премія “За доцільне життєзабезпечення”, яка щорічно присуджується особам і організаціям, що ведуть боротьбу за збереження і відродження культурних цінностей та які сприяють врегулюванню криз, була вручена в середу в Цирку на острові Юргорден в центрі шведської столиці. Одним з лауреатів стала шведська захисниця клімату Грета Тунберг, яка не змогла особисто бути присутньою на церемонії, так як знаходиться в Мадриді на 25-й конференції Рамковій конвенції ООН щодо змін клімату, пише УНН.