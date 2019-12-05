Греті Тунберг вручили альтернативну Нобелівську премію

ukru
16:46 • 19499 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 46153 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 117834 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 110296 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 129461 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127382 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127410 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171589 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268633 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262325 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
42 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 35134 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 75953 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 52331 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 96935 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 45708 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 1283 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 117834 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 129461 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127382 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 12991 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 12016 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 45708 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 75953 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106271 перегляди
Актуальне
Греті Тунберг вручили альтернативну Нобелівську премію

Греті Тунберг вручили альтернативну Нобелівську премію

Київ • УНН

 • 21652 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Премія “За доцільне життєзабезпечення”, яка щорічно присуджується особам і організаціям, що ведуть боротьбу за збереження і відродження культурних цінностей та які сприяють врегулюванню криз, була вручена в середу в Цирку на острові Юргорден в центрі шведської столиці. Одним з лауреатів стала шведська захисниця клімату Грета Тунберг, яка не змогла особисто бути присутньою на церемонії, так як знаходиться в Мадриді на 25-й конференції Рамковій конвенції ООН щодо змін клімату, пише УНН.

Нагорода служить своєрідним доповненням до Нобелівськьої номінації, оскільки відзначає заслуги у важливих сферах діяльності, які залишаються не охопленими престижними преміями Альфреда Нобеля. Премію за Грету отримали активісти молодіжного руху на захист клімату Fridays for Future (“П’ятниці заради майбутнього” — ред), яке почалося з одиночних пікетів Тунберг по п’ятницях біля будівлі парламенту. Грета прислала записане у вівторок в Лісабоні звернення до учасників церемонії, в якому зазначила, що премія є величезним визнанням молодіжного кліматичного руху. “Боротьба триває, ми ніколи не зупинимося!” — сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Грета Тунберг відмовилася від екологічної премії Північної ради

Тунберг, яка була також раніше в цьому році номінована на Нобелівську премію миру, одержала нагороду “за надихаючі і зростаючі політичні вимоги щодо невідкладних кліматичних заходів”. Грошова складова премії — 1 млн крон (105 тис. доларів). Одна з відмінних рис нагороди полягає в тому, що лауреати не можуть витрачати отримані гроші на власні потреби, а повинні направляти їх на громадську роботу. Цього року лауреатам також була вручена скульптура, виконана з металу, переробленого в рамках програм знищення зброї в Центральній Америці.

Тунберг, що відмовилася від авіаперельотів через їх шкоду для екології, прибула у вівторок до Португалії на 15-метровому катамарані після 21-денної подорожі з США. У середу вона на поїзді приїхала в Мадрид на конференцію, яка триватиме до 13 грудня. Екоактівістка здобула популярність після емоційного виступу в ООН в кінці вересня, яке викликало великий суспільний резонанс. У своїй промові вона звинуватила присутніх на зустріч з клімату глав держав в тому, що порожніми обіцянками вони відняли у неї мрії і дитинство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені назвали новий вид жуків на честь екоактивістки Грети Тунберг

Цього року премія “За доцільне життєзабезпечення” святкує своє 40-річчя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66