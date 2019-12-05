Греті Тунберг вручили альтернативну Нобелівську премію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Премія “За доцільне життєзабезпечення”, яка щорічно присуджується особам і організаціям, що ведуть боротьбу за збереження і відродження культурних цінностей та які сприяють врегулюванню криз, була вручена в середу в Цирку на острові Юргорден в центрі шведської столиці. Одним з лауреатів стала шведська захисниця клімату Грета Тунберг, яка не змогла особисто бути присутньою на церемонії, так як знаходиться в Мадриді на 25-й конференції Рамковій конвенції ООН щодо змін клімату, пише УНН.
Нагорода служить своєрідним доповненням до Нобелівськьої номінації, оскільки відзначає заслуги у важливих сферах діяльності, які залишаються не охопленими престижними преміями Альфреда Нобеля. Премію за Грету отримали активісти молодіжного руху на захист клімату Fridays for Future (“П’ятниці заради майбутнього” — ред), яке почалося з одиночних пікетів Тунберг по п’ятницях біля будівлі парламенту. Грета прислала записане у вівторок в Лісабоні звернення до учасників церемонії, в якому зазначила, що премія є величезним визнанням молодіжного кліматичного руху. “Боротьба триває, ми ніколи не зупинимося!” — сказала вона.
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Тунберг, яка була також раніше в цьому році номінована на Нобелівську премію миру, одержала нагороду “за надихаючі і зростаючі політичні вимоги щодо невідкладних кліматичних заходів”. Грошова складова премії — 1 млн крон (105 тис. доларів). Одна з відмінних рис нагороди полягає в тому, що лауреати не можуть витрачати отримані гроші на власні потреби, а повинні направляти їх на громадську роботу. Цього року лауреатам також була вручена скульптура, виконана з металу, переробленого в рамках програм знищення зброї в Центральній Америці.
Тунберг, що відмовилася від авіаперельотів через їх шкоду для екології, прибула у вівторок до Португалії на 15-метровому катамарані після 21-денної подорожі з США. У середу вона на поїзді приїхала в Мадрид на конференцію, яка триватиме до 13 грудня. Екоактівістка здобула популярність після емоційного виступу в ООН в кінці вересня, яке викликало великий суспільний резонанс. У своїй промові вона звинуватила присутніх на зустріч з клімату глав держав в тому, що порожніми обіцянками вони відняли у неї мрії і дитинство.
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Цього року премія “За доцільне життєзабезпечення” святкує своє 40-річчя.