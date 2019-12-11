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Кто такая Грета Тунберг и почему она стала человеком года

Кто такая Грета Тунберг и почему она стала человеком года

Киев  •  УНН

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Эко-активизм на пике 

КИЕВ. 11 декабря. УНН. 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 по версии журнала Time. И все потому, что уже в своем возрасте шведская активистка заручилась поддержкой миллионов единомышленников и начала борьбу против изменений климата.

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, Швеция. С детства она изучала игру на фортепиано, балет и театр, так как растет в творческой семье. Ее отец и дедушка — актеры, а мать — оперная певица. У Греты также есть младшая сестра Беата, которая любит петь.

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Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)



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Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Эко-активистка начала рано интересоваться проблемами экологии. Ее возмущало происходящее в мире: климатические изменения, вырубка леса, бесконтрольное использование ценных природных ресурсов и смерть животных.
“Эти картинки застряли у меня в голове”, — рассказала Грета для New York Times.

Однако общественной деятельностью Тунберг решила заняться, после того как ей диагностировали синдром Аспергера (нарушение развития, характеризующиеся приверженностью к ритуалам, чрезмерно формальной манерой речи, эмоциональной неустойчивостью, слишком буквальным восприятием некоторых вещей, проблемами с невербальной коммуникацией (слабо выраженной мимикой), неуклюжестью), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность говорить в отдельных социальных ситуациях). По мнению Греты, селективный мутизм для неё означает, что она высказывается, только “когда считает, что это крайне необходимо, и сейчас — один из таких моментов”.
В то время как синдром Аспергера Грета считает для себя “даром”, который определяет её видение мира в “очень чёрно-белом цвете”. Родители Греты, связывают именно с этим такую принципиальность и категоричность активистки.
Однако это не помешало Грете стать той, какой ее знает сейчас весь мир.

В 15 лет она начала протестовать возле шведского парламента с плакатом “Школьная забастовка за климат”, призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Для этого активистка перестала ходить в школу по пятницам. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как “школьные забастовки за климат” или “пятницы ради будущего”, неравнодушные активисты стали публиковать отчеты о своих акциях в инстаграме под хештегом #Fridaysforfuture.

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Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

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Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)



Грета пишет все свои речи сама, и лишь иногда консультируется с учеными. Вопреки этому, все чаще в адрес активистки стали звучать обвинения, будто ею “манипулируют” и девушка на самом деле не понимает всей серьезности происходящего.
Так реагировать на молодую активистку стали, в основном, после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, когда она подала вместе с группой молодых активистов, защитников экологии планеты, жалобу в Комитет ООН по правам ребенка. В жалобе содержится обвинение в адрес пяти стран, среди которых Франция и Германия, в том, что они недостаточно делают для борьбы с изменением климата — и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка.

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В частности Тунберг обвиняют в том, что она не предлагает решения тех проблем, которые озвучивает.

“Я всего лишь посланник, но вся ненависть обращена на меня. Я не говорю ничего нового, я просто повторяю то, о чем ученые говорят на протяжении десятилетий. Я согласна с вами: мне слишком мало лет, чтобы этим заниматься. Но поскольку никто ничего не делает, и наше будущее находится под угрозой, мы чувствуем необходимость продолжать”, — заявил Тунберг.

Так, Грета планирует бастовать до тех пор, пока правительство Швеции не примет необходимых мер, чтобы среднее повышение температуры на планете находилось в пределах 2°C. Эти требования разработали ученые для Парижского соглашения по климату в 2015 году, и они вполне реальны. Достигнуть такого результата Тунберг предлагает сокращением выброса углекислого газа на 15%, как и предписывает соглашение.

Тем самым продолжая вызывать возмущения у лидеров многих стран, среди которых Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп и многие другие.

Эколог Татьяна Лампика считает, что образ Греты Тунберг во многом выстраивается так, как подают его СМИ. Однако считает, что ее точно можно воспринимать как символ эко-активизма.

“Везде есть активисты, которые всеми силами борются за окружающую среду, их очень много, на самом деле. Однако они, даже никогда не получат грамоту от местной власти, не говоря уже о международном признании. Может, просто в лице Греты, можно увидеть таких маленьких активистов, которые выходят бороться с системой, и сказать им „спасибо“. Ей повезло, а кому-то нет”, — считает эколог.

Однако, по ее мнению, разговоры о проблемах экологии не равносильны решению экологических проблем.

Напомним, Грете Тунберг стала “Человеком года” по версии журнала Time.

Ранее ей вручили альтернативную Нобелевскую премию.

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