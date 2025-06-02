Грета Тунберг присоединилась к гуманитарному судну, направляющемуся в Газу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на судне, которое пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, несмотря на морскую блокаду со стороны Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Парусная лодка "Мадлин", которой управляет группа "Коалиция флотилии свободы", в воскресенье вышла из порта Катании на Сицилии, что на юге Италии.

Экипаж парусника намерен привлечь внимание к гуманитарному кризису и нарушениям международного права, вызванным израильской блокадой, пишет издание.

На борту судна 11 человек, среди которых климатическая активистка Грета Тунберг.

По словам Тунберг, она участвует в этой миссии как представитель молодежного климатического движения Fridays for Future. Судно везет медикаменты и провизию.

"Мы делаем это, потому что, независимо от наших шансов, мы должны продолжать пытаться", – сказала Тунберг, разрыдавшись во время своей речи.

Справочно

Грета Тунберг – шведская активистка, известная своими выступлениями против изменения климата. Она стала символом молодежного экологического движения и организатором глобальных акций Fridays for Future.

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