Грета Тунберг присоединилась к гуманитарному судну, направляющемуся в Газу
Киев • УНН
Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к флотилии, направляющейся в Газу с гуманитарной помощью, несмотря на израильскую блокаду. На борту судна находится 11 человек, включая саму Тунберг.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на судне, которое пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, несмотря на морскую блокаду со стороны Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Парусная лодка "Мадлин", которой управляет группа "Коалиция флотилии свободы", в воскресенье вышла из порта Катании на Сицилии, что на юге Италии.
Экипаж парусника намерен привлечь внимание к гуманитарному кризису и нарушениям международного права, вызванным израильской блокадой, пишет издание.
На борту судна 11 человек, среди которых климатическая активистка Грета Тунберг.
По словам Тунберг, она участвует в этой миссии как представитель молодежного климатического движения Fridays for Future. Судно везет медикаменты и провизию.
"Мы делаем это, потому что, независимо от наших шансов, мы должны продолжать пытаться", – сказала Тунберг, разрыдавшись во время своей речи.
Справочно
Грета Тунберг – шведская активистка, известная своими выступлениями против изменения климата. Она стала символом молодежного экологического движения и организатором глобальных акций Fridays for Future.
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